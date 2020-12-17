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СМИ: Ингулец не будет подавать апелляцию на решение КДК по матчу с Шахтером
Шансы в этом деле у клуба из Петрово изначально были небольшие
При этом, как сообщает Meta-ratings, апелляцию на это решение КДК "Ингулец" подавать не будет.
Таким образом, в турнирной таблице УПЛ по окончании осенней части сезона "Ингулец" занимает 10-е место и имеет 11 очков, а "Шахтер" на зимний перерыв ушел вторым с 26 очками, и отставая на один пункт от киевского "Динамо".
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