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СМИ: Ингулец не будет подавать апелляцию на решение КДК по матчу с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Шансы в этом деле у клуба из Петрово изначально были небольшие

СМИ: Ингулец не будет подавать апелляцию на решение КДК по матчу с Шахтером
Новина українською

КДК УАФ присудил техническое поражение (0:3) и 50 тысяч гривен штрафа "Ингульцу" за неготовность домашней арены клуба из Петрово в Кропивницком к проведению матча 13-го тура УПЛ против "Шахтера", который должен был состояться 13 декабря.

При этом, как сообщает Meta-ratings, апелляцию на это решение КДК "Ингулец" подавать не будет.

Таким образом, в турнирной таблице УПЛ по окончании осенней части сезона "Ингулец" занимает 10-е место и имеет 11 очков, а "Шахтер" на зимний перерыв ушел вторым с 26 очками, и отставая на один пункт от киевского "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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(2 голосов)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (10)
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Joyce (Donetsk)
18.12.2020 в 02:43
Классная многоходовка: согласитесь, 50 тыс. против 280 тыс. за отопление (включить за 4 дня до матча - 70 тыс/сутки). Плюс, проиграть при этом со стопроцентной вероятностью. И кому это надо? А так, получается, все игроки живы и здоровы. Более того, РЛА оплатит все издержки. Звучит цинично, зато экономически обосновано :)
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
18.12.2020 в 01:07
ага ну давай еще Минай и кто там еще не выйдите на поле , подарите очки просто так
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0
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avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2020 в 00:35
Наверное им без разницы, взять деньги, или на поле ноги раздвинуть.))
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.12.2020 в 23:44
Базар-лига, очередная история..
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0
0
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 23:12
Суркис обратился к президенту Ингульца с предложением оплатить подачу апелляции из собственного кармана.
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+6
-1
Одіссей (Донецьк)
17.12.2020 в 22:47
А какие аргументы ...мы голодранцы у нас нет денег на включение подогрева ...КДК всплакнуло ...а фонд Рината Ахметова выделил 100 паяльных ламп на подогрев поля! Я представляю Шахтер привез бы Реал на такое поле ...играть ...ну а потом надувал щеки и говорил ...просто Реал испугался играть с нами на таком поле)
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+5
-1
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 23:23
У бомжеватого шахтьора никакого пля нет ... ВООБЩЕ.....
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
17.12.2020 в 23:37
Заканчивай уже с тупым троллингом, все уже поняли кем ты есть
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.12.2020 в 22:19
Видать это тоже стоит денег))))
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+7
-2
Vantala (Kharkiv)
17.12.2020 в 22:07
Что и требовалось доказать.
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+7
-3


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