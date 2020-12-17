СМИ: Ингулец не будет подавать апелляцию на решение КДК по матчу с Шахтером

КДК УАФ присудил техническое поражение (0:3) и 50 тысяч гривен штрафа "Ингульцу" за неготовность домашней арены клуба из Петрово в Кропивницком к проведению матча 13-го тура УПЛ против "Шахтера", который должен был состояться 13 декабря.

При этом, как сообщает Meta-ratings, апелляцию на это решение КДК "Ингулец" подавать не будет.

Таким образом, в турнирной таблице УПЛ по окончании осенней части сезона "Ингулец" занимает 10-е место и имеет 11 очков, а "Шахтер" на зимний перерыв ушел вторым с 26 очками, и отставая на один пункт от киевского "Динамо".