  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахаб: Динамо? Даже если и есть разговоры, то они происходят с моим агентом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахаб: Динамо? Даже если и есть разговоры, то они происходят с моим агентом

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что никакой конкретики

Шахаб: Динамо? Даже если и есть разговоры, то они происходят с моим агентом
Новина українською

Нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди рассказал о своем возможном переходе в "Динамо" и прокомментировал свою результативность в осенней части нынешнего сезона.

- Ты говорил, что хотел бы играть за "Динамо", были какие-то конкретные разговоры?

– Даже если есть разговоры, то они происходят с моим агентом.

- За 11 туров 8 голов, очень хорошая статистика, как для УПЛ. Как тебе удается столько забивать?

– Честно говоря, то моей целью забить в первом круге УПЛ было гораздо больше, чем восемь голов. Но я счастлив, что мне удалось стать лучшим бомбардиром УПЛ в первом круге, это было частью моего плана.

Зато могу сказать, что для меня гораздо важнее результаты команды. Нет разницы сколько голов я забил. Если мы побеждаем, то я буду счастливее, чем когда я просто забиваю мячи.

Читайте такжеГельзин: По Шахабу из УПЛ не было предложений. Если будут - готовы рассмотреть

- Если в следующем году ты дальше будешь продолжать забивать, то станешь лучшим бомбардиром. И получишь приглашение от "Динамо" или "Шахтера". Каким будет твое решение: остаться в "Олимпике" или покинуть команду?

– Никто не знает, что будет завтра. Поэтому я просто делаю все возможное от себя в данный момент. Я буду решать свое будущее в будущем.

- Твоя зарплата в "Олимпике" больше 15 000 долларов в месяц?

- Я не скажу о том, сколько я зарабатываю. Но я вполне и полностью доволен тем, что имею.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...