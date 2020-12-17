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Шахаб: Динамо? Даже если и есть разговоры, то они происходят с моим агентом
Пока что никакой конкретики
Нападающий "
- Ты говорил, что хотел бы играть за "Динамо", были какие-то конкретные разговоры?
– Даже если есть разговоры, то они происходят с моим агентом.
- За 11 туров 8 голов, очень хорошая статистика, как для УПЛ. Как тебе удается столько забивать?
– Честно говоря, то моей целью забить в первом круге УПЛ было гораздо больше, чем восемь голов. Но я счастлив, что мне удалось стать лучшим бомбардиром УПЛ в первом круге, это было частью моего плана.
Зато могу сказать, что для меня гораздо важнее результаты команды. Нет разницы сколько голов я забил. Если мы побеждаем, то я буду счастливее, чем когда я просто забиваю мячи.
- Если в следующем году ты дальше будешь продолжать забивать, то станешь лучшим бомбардиром. И получишь приглашение от "Динамо" или "Шахтера". Каким будет твое решение: остаться в "Олимпике" или покинуть команду?
– Никто не знает, что будет завтра. Поэтому я просто делаю все возможное от себя в данный момент. Я буду решать свое будущее в будущем.
- Твоя зарплата в "Олимпике" больше 15 000 долларов в месяц?
- Я не скажу о том, сколько я зарабатываю. Но я вполне и полностью доволен тем, что имею.
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