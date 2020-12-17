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Ризван Аблитаров покинул Олимпик

Премьер-лига
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Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

Ризван Аблитаров покинул Олимпик
Новина українською

Вслед за Андреем Кравчуком донецкий "Олимпик" покинул еще один игрок.

Речь об украинском защитнике Ризване Аблитарове.

Футболист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон. Игрок получил статус свободного агента.

Аблитаров присоединился к донецкому клубу в сентябре уходящего года. За дончан центрбек провел 2 матча в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины.

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В статье: Олимпик (Донецк) Ризван Аблитаров
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Источник:
ФК Олимпик

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