Премьер-лига
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Ризван Аблитаров покинул Олимпик
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию
Речь об украинском защитнике Ризване Аблитарове.
Футболист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон. Игрок получил статус свободного агента.
Аблитаров присоединился к донецкому клубу в сентябре уходящего года. За дончан центрбек провел 2 матча в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины.
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Источник:ФК Олимпик
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