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Гендиректор Зари: Где-то пять футболистов покинут команду, 3-4 игрока клуб подпишет

Премьер-лига
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Трансферные планы Зари от генерального директора клуба

Гендиректор Зари: Где-то пять футболистов покинут команду, 3-4 игрока клуб подпишет
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о трансферных планах команды на ближайшее время.

- Перед завершающим матчем осенней части сезона у вас и Виктора Скрипника состоялась встреча с президентом Евгением Геллером. Если не секрет, о чём шла речь?

- Да, по прилёту в Киев состоялась наша встреча с президентом. Мы провели долгий разговор. Евгений Борисович полностью доверяет тренерскому штабу. Кадровый вопрос в системе футбольного клуба в некотором виде изменится. Мы пришли к тому мнению, что где-то пять футболистов нас, скорее всего, покинут.

Вследствие этого, будет проведена селекционная работа. Была достигнута договорённость об усилении команды. Те позиции, которые будут необходимы Виктору Скрипнику для усиления, он обозначит. Это будет максимум 3-4 футболиста.

- Возможно с кем-то контракты будут продлены?

- Вчера мы продлили контракт с Никитой Шевченко. Его контракт будет действовать до 30 июня 2023 года. Кроме того, возвращаем из аренды Владислава Емца, который находился в "Колосе" и продлим с ним контракт. Кроме того, есть несколько футболистов у которых остались полугодичные контракты. Мы ведём с ними переговоры. Надеюсь, в ближайшее время даже до отъезда на сборы, контракты с ними мы переподпишем.

- Не будем выделять кого-то по персоналиям. Но наверняка у футболистов "Зари" есть пропозиции от других клубов?

- Да, такие пропозиции есть. Но мы пришли к договорённости, и наш президент чётко сказал о том, что он категорически против продажи каких-либо футболистов сейчас.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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