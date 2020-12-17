Минай на первом сборе сыграет в Венгрии с местными командами

Главный тренер " Миная " Василий Кобин рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

"С 11 по 21 января первый сбор проведем в Ужгороде, а на 15 и 16 запланированы спарринги с венгерскими командами. Скорее всего, сыграем в соседней стране. 23-го января отправимся в Турцию, где на заключительном этапе подготовки проведем еще 4-5 контрольных матчей.

Что касается кадровых изменений в команде, то пока что неизвестно, останутся ли у нас арендованные игроки. С потенциальными новичками сейчас ведутся переговоры, а окончательно определимся с ними уже во время первого сбора в Ужгороде", - сказал Кобин.

Напомним, что после осенней части сезона "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 11 место, имея в своем активе десять очков и игру в запасе.