Каштру: Отпуск проведу в Португалии. Для меня большая радость приехать домой и зарядить батарейки

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру поздравил болельщиков с наступающими праздниками и рассказал, как он проведет зимний отпуск.

"Вы знаете, что сейчас очень опасно путешествовать. Я полечу в Португалию и буду наслаждаться тем местом, где уже давно не был. Планирую побыть там как можно дольше. Это моя страна: для меня большая радость приехать и зарядить батарейки, чтобы затем вернуться к своей работе сильным.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить наших болельщиков с наступающими Новым годом и Рождеством. Хочу, чтобы у всех были мир и солидарность. А мы постараемся делать все, чтобы радовать болельщиков. Знаем, в первой части сезона в некоторых моментах мы немного ушли от того, чего они хотели бы. Знаем, от нас ожидают победы в чемпионате, Кубке и чтобы мы прошли как можно дальше в Лиге Европы. Мы постараемся сделать все, чтобы радовать болельщиков. Но прежде всего – здоровье. Я хочу, чтобы все наши болельщики были здоровы и счастливы, и чтобы был мир", - сказал Каштру.