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Появились фото и видео Кухаревича в Андерлехте
Но до концу сезона он останется во Львове
Президент львовского "
В СМИ появились фото и видео подтверждение этого факта - фотография Кухаревича с легендарным Венсаном Компани, а также изучение физических показателей Николая на беговой дорожке.
Известно, что Николай Кухаревич побывал на матче "Андерлехта" с "Остенде" 15 декабря. Бельгийский клуб рассматривает футболиста как вариант усиления на следующий сезон.
Напомним, что в "Андерлехт" выступает еще один украинец - фланговый защитник Богдан Михайличенко.
????Ексклюзивне відео????— FootballHub (@FootballHub_Ua) December 17, 2020
Нападник Руха Микола Кухаревич проходить медогляд у Андерлехті❗#Anderlecht pic.twitter.com/Mq4cQxSICM
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