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Появились фото и видео Кухаревича в Андерлехте

Премьер-лига
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Но до концу сезона он останется во Львове

Появились фото и видео Кухаревича в Андерлехте
Новина українською

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский накануне заявил, что Николай Кухаревич, нападающий клуба и молодежной сборной Украины, прошел медосмотр в "Андерлехт".

В СМИ появились фото и видео подтверждение этого факта - фотография Кухаревича с легендарным Венсаном Компани, а также изучение физических показателей Николая на беговой дорожке.

Известно, что Николай Кухаревич побывал на матче "Андерлехта" с "Остенде" 15 декабря. Бельгийский клуб рассматривает футболиста как вариант усиления на следующий сезон.

Напомним, что в "Андерлехт" выступает еще один украинец - фланговый защитник Богдан Михайличенко.

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В статье: Венсан Компани Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Григорий Козловский Николай Кухаревич
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Источник:
footballhub

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