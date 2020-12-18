Появились фото и видео Кухаревича в Андерлехте

Президент львовского " Руха " Григорий Козловский накануне заявил, что Николай Кухаревич, нападающий клуба и молодежной сборной Украины, прошел медосмотр в "Андерлехт".

В СМИ появились фото и видео подтверждение этого факта - фотография Кухаревича с легендарным Венсаном Компани, а также изучение физических показателей Николая на беговой дорожке.

Известно, что Николай Кухаревич побывал на матче "Андерлехта" с "Остенде" 15 декабря. Бельгийский клуб рассматривает футболиста как вариант усиления на следующий сезон.

Напомним, что в "Андерлехт" выступает еще один украинец - фланговый защитник Богдан Михайличенко.