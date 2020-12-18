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Минай нашел усиление в команде Первой лиги из Сумской области
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Полузащитником перволигового "Альянса" Владиславом Шараем заинтересовались в закарпатском "
Накануне 23-летний Шарай побывал на просмотре в клубе из-под Ужгорода.
Закарпатцы, как ожидает главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко, должны определиться относительно Шарая в ближайшее время.
Шарай играет на позиции левого полузащитника - левого вингера. Ранее выступал за молодежную команду донецкого "Олимпика", краматорский "Авангард" и ПФК "Сумы".
В этом сезоне Владислав провел 15 матчей в составе "Альянса", забил 1 гол, отдал 3 результативные передачи.
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