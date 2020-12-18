  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай нашел усиление в команде Первой лиги из Сумской области
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай нашел усиление в команде Первой лиги из Сумской области

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока думают

Минай нашел усиление в команде Первой лиги из Сумской области
Новина українською

Полузащитником перволигового "Альянса" Владиславом Шараем заинтересовались в закарпатском "Минае", который выступает в УПЛ.

Накануне 23-летний Шарай побывал на просмотре в клубе из-под Ужгорода.

Закарпатцы, как ожидает главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко, должны определиться относительно Шарая в ближайшее время.

Шарай играет на позиции левого полузащитника - левого вингера. Ранее выступал за молодежную команду донецкого "Олимпика", краматорский "Авангард" и ПФК "Сумы".

В этом сезоне Владислав провел 15 матчей в составе "Альянса", забил 1 гол, отдал 3 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига УПЛ Юрий Ярошенко ФК Минай Владислав Шарай Альянс (Липовая Долина) Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...