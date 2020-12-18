Минай нашел усиление в команде Первой лиги из Сумской области

Полузащитником перволигового "Альянса" Владиславом Шараем заинтересовались в закарпатском " Минае ", который выступает в УПЛ.

Накануне 23-летний Шарай побывал на просмотре в клубе из-под Ужгорода.

Закарпатцы, как ожидает главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко, должны определиться относительно Шарая в ближайшее время.

Шарай играет на позиции левого полузащитника - левого вингера. Ранее выступал за молодежную команду донецкого "Олимпика", краматорский "Авангард" и ПФК "Сумы".

В этом сезоне Владислав провел 15 матчей в составе "Альянса", забил 1 гол, отдал 3 результативные передачи.