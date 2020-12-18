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Вернидуб назвал двух футболистов из УПЛ, которые не оправдали его надежд

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий и полузащитник

Вернидуб назвал двух футболистов из УПЛ, которые не оправдали его надежд
Новина українською

Украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал о своей работе в луганской "Заре" в 2011-2019 годах в русле игроков, которые не оправдали его надежд.

Я от Будковского [Филипп Будковский играл в "Заре" Вернидуба в 2013-2016 годах, перешел в "Анжи" (Россия)] ждал очень много. Кто бы что ни говорил, но тот сезон, когда он забил 12 или 14 мячей за "Зарю" ...Я его очень просил не уходить. У нас Лига Европы, групповой этап, а он решил уйти! Я думаю, это была одна из ошибок.

Был еще Андрей Тотовицкий [в "Заре" - в 2015-2016 годах], один из самых ярких футболистов, безумный потенциал, техника. Он много стоит, но не до конца раскрыл себя. Вернулся в Шахтер, сел "на лавку", год не играл. Сложно говорить и я до сих пор не понимаю, почему, какой смысл был возвращаться? Лучше пошел бы в аренду, как Петряк в Ференцварош, чем протирал бы штаны.

Добавим, что сейчас оба футболиста, Тотовицкий и Будковский, выступают в черниговской "Десне".

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Филипп Будковский Андрей Тотовицкий
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
18.12.2020 в 15:26
Так Тотовицкий прежде чем вернуться в Шахтер, ездил в Бельгию. Потом еще год провел в Мариуполе. Да, парень талантливый, но значит у него что-то с мозгами, раз он так и не заиграл. Каких-то особо тяжелы травм у него вроде бы не было, так что сам виноват. Да и в Десне он не так чтобы особо выделяется. А вот Будковский всегда был деревянным. От него много ждать смысла нет никакого. Но Вернидуб прав, что тогда Филиппу лучше было остаться в Заре. Если в команде все получается - нет смысла уходить, особенно перед Еврокубками.
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