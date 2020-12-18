Вернидуб назвал двух футболистов из УПЛ, которые не оправдали его надежд

Украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал о своей работе в луганской " Заре " в 2011-2019 годах в русле игроков, которые не оправдали его надежд.

Я от Будковского [Филипп Будковский играл в "Заре" Вернидуба в 2013-2016 годах, перешел в "Анжи" (Россия)] ждал очень много. Кто бы что ни говорил, но тот сезон, когда он забил 12 или 14 мячей за "Зарю" ...Я его очень просил не уходить. У нас Лига Европы, групповой этап, а он решил уйти! Я думаю, это была одна из ошибок.

Был еще Андрей Тотовицкий [в "Заре" - в 2015-2016 годах], один из самых ярких футболистов, безумный потенциал, техника. Он много стоит, но не до конца раскрыл себя. Вернулся в Шахтер, сел "на лавку", год не играл. Сложно говорить и я до сих пор не понимаю, почему, какой смысл был возвращаться? Лучше пошел бы в аренду, как Петряк в Ференцварош, чем протирал бы штаны.