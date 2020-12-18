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Кухаревич сомневается в целесообразности перехода в Андерлехт

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова английский язык

Кухаревич сомневается в целесообразности перехода в Андерлехт
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Нападающий молодежной сборной Украины и львовского "Руха", 19-летний Николай Кухаревич, сомневается в целесообразности своего перехода в бельгийский "Андерлехт".

Накануне Николай прошел медосмотр в лагере бельгийского клуба, однако соглашение между клубами и личный контракт с игроком не были подписаны. Поэтому Кухаревич покинул Бельгию, взял время на размышления о переходе, dhnet.be.

Одним из минусов перехода является то, что Николай почти не говорит по-английски и ему трудно будет адаптироваться к новой команде и стране.

С другой стороны Het Nieuwsblad сообщает, что киевское "Динамо" следит за Кухаревичем. Впрочем, телеграм-канал "ШАХ и ШАХ" опровергает информацию, что футболист может перебраться в столицу Украины.

Читайте такжеПрезидент Руха: Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. О трансфере будет объявлено в начале января
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В статье: Динамо (Киев) Николай Кухаревич
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Комментарии (25)
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Байкал (Lviv)
18.12.2020 в 20:19
Я давно писав ,що Кухаревич перейде в ДК. Луческу зацікавлений в його придбанні. Зараз в Кухаревича з’явився новий агент,який дуже тісно пов’язаний з ДК. Без гарантії,що його чекають в Києві,він би не говорив цю єрунду про мову ,підставляючи в першу чергу Козловського. Але Козловський себе пропіарив на фоні Андерлехту. Я думаю,що ці обіцянки подальшої співпраці були досягнуті на рівні дипломатичного етикету з боку бельгійців,бо хто би не приїхав до Львова ,Козловський зразу тягне на майбутню базу,щоб зробити пару фото і щоб написали пару статтей в пресі . А ще забув,це ще потрібно для чергової серії Оба-на. А Кухаревич це тільки матеріал для когось заробити,а для когось потриндіти
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0
0
fabo46
18.12.2020 в 20:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
vmvmvm
18.12.2020 в 18:51
Если про Зальцбург правда, нужно в Австрию тулить.
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
18.12.2020 в 17:35
Тяжело, когда в школе был немецкий...
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0
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
18.12.2020 в 17:24
Боже, какое оно тупое) Ему в Европу предлагают поехать играть, а оно английский боится выучить) Швед номер ДВА!Поколение пластиковой посуды
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+3
-1
bokasonokloshara (город)
18.12.2020 в 16:30
в 19 лет совсем не знать английского?)) лол) ты можешь укролай не знать но инглиш знать обязан
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+2
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 16:33
А вот и Шариков протявкал))). Ждём Швондера- Бабуина
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+3
-1
ferzz (Gluhiv)
18.12.2020 в 16:41
Подобные тебе одноклеточные даже собственный мокшанский диалект не знают.
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+4
-1
FC Energy (Новая Каховка)
18.12.2020 в 16:46
Таких как ты тут не любят, уходи на русские сайты и болей за свою помойку
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+4
-1
Dimoncho (Kharkov)
18.12.2020 в 15:59
Ну ок. Перейдёт в ДК и будет ездить по арендам в клубы УПЛ
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+2
-1
Astor Astor (Одесса)
18.12.2020 в 15:49
Человеку 19 лет. Мозги еще ничем не засраны. Английский язык учат в школе. Плюс все вот эти видеоклипы, музыка, фильмы - море контента на английском. Но если он настолько тупой, что категорически не хочет учить языки - пусть играет в Рухе, его проблемы. Может когда-нибудь дорастет до Колоса или даже Десны.
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+5
-2
Astor Astor (Одесса)
18.12.2020 в 15:54
Хотя может он просто такой хитрый, чем черт не шутит. Может, он изначально не собирался в Андерлехт переходить. А так - съездил, привлек к себе внимание, о нем заговорили, где-то скауты себе отметочки сделали.
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
18.12.2020 в 15:26
Из человека не готового учиться и преодолевать трудности- ничего не выйдет. Дан шанс, надо цепляться
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+6
0
Русланбай (Рівне)
18.12.2020 в 15:02
Відчуває що не його це !!!! Тай в житті напевне із кожним з вас таке саме бувало. Пропонують ліпшу роботу, здається що і цікавіша буде, і ЗП вища. А от в середині, щось вам підсказує що - НУ НЕ ТО...... правельно робить що не піде. Якщо в голові футбол на першому місті, а не тьолкі, то буде і надалі прогресувати . Рано чи пізно все одно перейде на рівень вище.
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+3
-2
Dortmund 09 (Киев)
18.12.2020 в 14:53
А может парень по идейным соображениям хочет остаться в УПЛ. Не у всех же глаза загораются от слова деньги и чемпионат Бельгии.
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+2
-3
Astor Astor (Одесса)
18.12.2020 в 15:51
Зачем тогда ездил вообще? Просто на страну посмотреть, что ли? :)) Сказал бы сразу, что не хочет переходить. Нормальное, кстати, решение, логичное. Но тут получается - поехал, понял, что там выглядит полным папуасом, и вернулся.
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+1
-1
Dortmund 09 (Киев)
18.12.2020 в 16:40
Может он и сказал сразу нет, но агент и Козловский уговорили поехать посмотреть, что к чему, и на месте принять уже решение. Для агентского пиара эта поездка тоже была нужна, сразу же ДК зашевелилось.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2020 в 14:44
бытовой разговорный язык элементарно выучить за полгода - у нас даже люди предпенсионного возраста, которые в школе хз когда учили немецкий, и то уже нормально разговаривали после полугодия занятий 2 (два!!!) раза в неделю. а если этому молодому дятлу лень выучить то, что пригодится в жизни, то о чём ещё можно говорить? пусть в танчики или фифу залипает!
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+1
-4
Artemanat (Кривой Рог)
18.12.2020 в 14:45
Согласен! Он так и тренироваться будет на одной ноге
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0
-1
Odindoma (Dm.roslo)
18.12.2020 в 16:01
Таким як ви, природа не дає шансів можливість мати свою думку про даунецьку стихію, тому що це Данецк.))
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2020 в 16:30
"не дає шансів можливість мати свою думку" (с) - дятел, научись правильно излагать свои мЮсли, а потом уже пытайся дискутировать!
+1
-1
аалекс ( Крым)
18.12.2020 в 14:42
Ой дурак...
Ответить
+3
-3
Ariakiev01 (Київ)
18.12.2020 в 15:56
Согласен если причина только в этом. По сути что он теряет? Зп будут платить, я думаю побольше чем в Рухе. Язык подтянется если учить будет + общение с иностранцами постоянное. Везде + Да если не зайдет в резюме будет стоять играл в Бельгии.
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0
0
Joyce (Donetsk)
18.12.2020 в 14:41
И в этом весь совковый менталитет. Не хочу в это верить :(
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+1
-3
avatar
Микко82 (Херсон)
18.12.2020 в 14:28
Швед №2
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+5
-2
Artemanat (Кривой Рог)
18.12.2020 в 14:27
Если это правда то он даун,на Супрягу посмотри как он адаптировался,а если Динамо даёт больше денег по контракту то это проститутка! Тебе клоуну 19 лет и английский ты выучить сможешь за 6месяцев,да и вообще как это не говорит по английски вообще,а школа????? Я до сих пора базу школьную помню хоть и закончил ее 15лет назад,лентяий очередной как Швед,Гуцуляк,Коноплянка,Ярмоленко
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+5
-4


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