Кухаревич сомневается в целесообразности перехода в Андерлехт

Нападающий молодежной сборной Украины и львовского " Руха ", 19-летний Николай Кухаревич, сомневается в целесообразности своего перехода в бельгийский "Андерлехт".

Накануне Николай прошел медосмотр в лагере бельгийского клуба, однако соглашение между клубами и личный контракт с игроком не были подписаны. Поэтому Кухаревич покинул Бельгию, взял время на размышления о переходе, dhnet.be.

Одним из минусов перехода является то, что Николай почти не говорит по-английски и ему трудно будет адаптироваться к новой команде и стране.

С другой стороны Het Nieuwsblad сообщает, что киевское "Динамо" следит за Кухаревичем. Впрочем, телеграм-канал "ШАХ и ШАХ" опровергает информацию, что футболист может перебраться в столицу Украины.