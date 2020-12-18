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Кухаревич сомневается в целесообразности перехода в Андерлехт
И снова английский язык
Нападающий молодежной сборной Украины и львовского "
Накануне Николай прошел медосмотр в лагере бельгийского клуба, однако соглашение между клубами и личный контракт с игроком не были подписаны. Поэтому Кухаревич покинул Бельгию, взял время на размышления о переходе, dhnet.be.
Одним из минусов перехода является то, что Николай почти не говорит по-английски и ему трудно будет адаптироваться к новой команде и стране.
С другой стороны Het Nieuwsblad сообщает, что киевское "Динамо" следит за Кухаревичем. Впрочем, телеграм-канал "ШАХ и ШАХ" опровергает информацию, что футболист может перебраться в столицу Украины.
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