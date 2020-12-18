Шахабом заинтересовался венгерский Ференцварош

Иранский нападающий донецкого " Олимпика " Шахаб Захеди стал объектом интереса со стороны "Ференцвароша", который возглавляет Сергей Ребров, сообщает Футбол 24.

Именно украинский наставник и выразил заинтересованность в переходе забивного игрока.

Известно, что Ребров обратил внимание на Шахаба, когда готовился к противостоянию с киевлянами в Лиге чемпионов.

На счету Шахаба Захеди 8 голов в 11 матчах УПЛ.

Накануне поговаривали о том, что иранец может перейти в киевское "Динамо".