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Шахабом заинтересовался венгерский Ференцварош

Премьер-лига
(1 голосов)

Лично Ребров

Шахабом заинтересовался венгерский Ференцварош
Новина українською

Иранский нападающий донецкого "Олимпика" Шахаб Захеди стал объектом интереса со стороны "Ференцвароша", который возглавляет Сергей Ребров, сообщает Футбол 24.

Именно украинский наставник и выразил заинтересованность в переходе забивного игрока.

Известно, что Ребров обратил внимание на Шахаба, когда готовился к противостоянию с киевлянами в Лиге чемпионов.

На счету Шахаба Захеди 8 голов в 11 матчах УПЛ.

Накануне поговаривали о том, что иранец может перейти в киевское "Динамо".

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В статье: Сергей Ребров Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Шахаб Захеди
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (4)
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fabo46
18.12.2020 в 20:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.12.2020 в 15:26
Наверняка есть интерес и от греческих клубов. Они следят за УПЛ, судя по тому, сколько экс-представителей нашего чемпионата в тамошней суперлиге играет: Факундо Бертольо, Бруно Гама, Чигринский, Шахов, Наумец...
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+1
-1
football_soccer (Украина)
18.12.2020 в 17:05
наши агенты работают с греками/турками и предлагают им наших игроков. Сами же греки имеют занятия поинтереснее, чем скаутить наш чемпионат.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.12.2020 в 14:48
Если не сохранят его в УПЛ, то смысл тогда вообще? ширпотреб берут, а более-менее игроков в рашку отдают,или венграм,полякам,бельгийцам всяким. Мощный ,высокий нападающий, в Шахтёре смотрелся бы,а-ля Ферейра,Фернандо не то пальто. если правда Ребров заинтересовался,то в Динамо его точно не будет
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+2
-1
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Динамо-машина (Киев)
18.12.2020 в 15:18
Абсолютно согласен. Все функционеры и президенты жалуются, что у нас низкий уровень чемпионата, но при этом сразу продают нормальных игроков в чемпионаты ниже уровнем или чуть выше. При этом уровень тех лиг повышается, а наш опять откатывается назад...Короче журба-печаль. Так мы будем постоянно на дне или ещё ниже дна. Для меня дно - это 15 место в таблице коэффициентов и ниже...
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+3
0


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