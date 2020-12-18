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Шахабом заинтересовался венгерский Ференцварош
Лично Ребров
Иранский нападающий донецкого "
Именно украинский наставник и выразил заинтересованность в переходе забивного игрока.
Известно, что Ребров обратил внимание на Шахаба, когда готовился к противостоянию с киевлянами в Лиге чемпионов.
На счету Шахаба Захеди 8 голов в 11 матчах УПЛ.
Накануне поговаривали о том, что иранец может перейти в киевское "Динамо".
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Источник:Футбол 24
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Комментарии (4)
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fabo46
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football_soccer (Украина)
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Динамо-машина (Киев)
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