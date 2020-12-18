Денисов: Удивляет эмоциональность Суркиса. У меня абсолютно надежные источники

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов ответил президенту "Динамо" Игорю Суркису, на интервью , в котором функционер столичного клуба заявил, что инсайд Денисова о том, что велись переговоры о возвращении Евгения Красникова в киевский клуб не является правдивым.

"Да, я действительно озвучивал эту информацию. Это было в Денисов Time и в программе Великий Футбол. Я сказал, что сотрудничество Красникова и "Динамо" не состоится.

Это не домыслы, как говорит Игорь Суркис. Я домыслами точно не занимаюсь. Мне это не интересно. И я уж точно не собирался никого провоцировать подобными фактами. Но это точно факты. Это информация, которую я получил из своих источников. Я точно их не буду озвучивать, чтобы не навредить этим людям.

В любой ситуации, в любой беседе тет-а-тет, хоть с Игорем Суркисом, хоть с теми людьми, которые мне эту информацию предоставили, я безусловно свою правоту докажу, что это не домыслы, а действительно правдивая информация.

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Евгения Красникова действительно рассматривали как человека, который может консультировать и помочь Динамо в вопросах селекции. В том числе и то, что Красников принял для себя решение не заниматься консультациями киевского "Динамо" по данным вопросам. Просто он решил сконцентрироваться на работе и развитии нового клуба, который он возглавляет - "Металл".

Признаться, меня удивляет сама эмоциональность интервью Игоря Суркиса. Не думаю, что эта информация выглядела так, что могла кого-то задеть. В конце концов, Евгений Красников - вице-президент "Динамо". Здесь нет никаких вопросов с точки зрения того, что я сообщал что-то невероятное.

Повторюсь: источники у меня абсолютно надежные. Я им склонен доверять. Также само я могу сказать, опираясь на эти источники, что Луческу хочет, чтобы Че Че вернулся в "Динамо".

Никаких других вариантов с точки зрения нанесения обид, оскорблений или еще чего-то не было даже в мыслях", - подытожил Денисов.