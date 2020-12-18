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Денисов: Удивляет эмоциональность Суркиса. У меня абсолютно надежные источники

Премьер-лига
(5 голосов)

Александр Денисов ответил Игорю Суркису

Денисов: Удивляет эмоциональность Суркиса. У меня абсолютно надежные источники
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов ответил президенту "Динамо" Игорю Суркису, на интервью, в котором функционер столичного клуба заявил, что инсайд Денисова о том, что велись переговоры о возвращении Евгения Красникова в киевский клуб не является правдивым.

"Да, я действительно озвучивал эту информацию. Это было в Денисов Time и в программе Великий Футбол. Я сказал, что сотрудничество Красникова и "Динамо" не состоится.

Это не домыслы, как говорит Игорь Суркис. Я домыслами точно не занимаюсь. Мне это не интересно. И я уж точно не собирался никого провоцировать подобными фактами. Но это точно факты. Это информация, которую я получил из своих источников. Я точно их не буду озвучивать, чтобы не навредить этим людям.

В любой ситуации, в любой беседе тет-а-тет, хоть с Игорем Суркисом, хоть с теми людьми, которые мне эту информацию предоставили, я безусловно свою правоту докажу, что это не домыслы, а действительно правдивая информация.

Читайте такжеИсточник: Суркис ведет переговоры с Красниковым о возвращении в Динамо

Евгения Красникова действительно рассматривали как человека, который может консультировать и помочь Динамо в вопросах селекции. В том числе и то, что Красников принял для себя решение не заниматься консультациями киевского "Динамо" по данным вопросам. Просто он решил сконцентрироваться на работе и развитии нового клуба, который он возглавляет - "Металл".

Признаться, меня удивляет сама эмоциональность интервью Игоря Суркиса. Не думаю, что эта информация выглядела так, что могла кого-то задеть. В конце концов, Евгений Красников - вице-президент "Динамо". Здесь нет никаких вопросов с точки зрения того, что я сообщал что-то невероятное.

Повторюсь: источники у меня абсолютно надежные. Я им склонен доверять. Также само я могу сказать, опираясь на эти источники, что Луческу хочет, чтобы Че Че вернулся в "Динамо".

Никаких других вариантов с точки зрения нанесения обид, оскорблений или еще чего-то не было даже в мыслях", - подытожил Денисов.

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В статье: Игорь Суркис Александр Денисов Евгений Красников Динамо (Киев) Металл (Харьков)
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Комментарии (15)
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 21:01
Вот же гнида! Источники, которые слышали то, что суркис не говорил
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0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.12.2020 в 20:52
Скорее бы разогнали и посадили УАФ и закрыли каналы пениса!
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0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.12.2020 в 20:50
Чмо пенисовское ! А ДК не общаться с аналами 123 вообще гниды!!!
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0
0
Oлeкcин (Н.)
18.12.2020 в 20:34
Ну, если верить Суркису, то он и с шубами за судьями не бегал, у унитазами ворованными не торговал :)
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0
0
Хиденг (Днепр)
18.12.2020 в 18:24
Грачёв, Сопко и Леоненко....Ааа...ещё новый появился не так давно - Грыцько...или как там его!?
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+2
0
androma (Вересневе)
18.12.2020 в 17:39
Не засирайте людям мозгі всякою муйньой
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+5
0
LEVgcUqs (Чернігів)
18.12.2020 в 17:31
Я вам скажу оцим відомим "експертам" типу пенісова, левоненка нічого робити, бо футбол закінчився, то на каждий чих когось робиться типу відповідь. А боліли ради стараться і коментують, що кому захочеться.
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+3
-1
avatar
zloyded (Киев)
18.12.2020 в 17:24
Как же смешен этот клоун, который говорит, что знает больше Суркиса в его личных делах :) Перепил что-ли?
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+8
-1
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K-Spirit (Киев)
18.12.2020 в 20:58
«Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!».
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0
0
Alex-696 (Немирів)
18.12.2020 в 17:15
инсайд Денисова о том, что велись переговоры о возвращении Евгения Красникова в киевский клуб. Я сказал, что сотрудничество Красникова и "Динамо" не состоится. То де правда? В першій цитаті, чи у другій?
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+5
-1
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Spokoyno (Киев)
18.12.2020 в 17:08
В мене теж з надійного джерела ОБС відомо, що Д... П... І нехай доводить що він не п... На цю літеру багато слів
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+8
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
18.12.2020 в 16:50
Единый пул все ближе :)
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+4
-7
Oлeкcин (Н.)
18.12.2020 в 20:35
Поскорей бы!
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0
0
avatar
K-Spirit (Киев)
18.12.2020 в 16:44
Могу доказать, но ничего не скажу, верьте мне на слово. Железный аргумент. Единственная правда, это то что Красникова не будет в Динамо. Но там многих не будет, по простой причине - их там нет.
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+7
-6
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
18.12.2020 в 16:51
Виталий Владимирович, Вы? :)
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+3
-7


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