19-летний хавбек Динамо U-21 перенес операцию и выбыл на полгода

Полузащитник " Динамо " U21 Артем Шулянский позавчера был прооперирован в клинике в Киеве.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, его самочувствие удовлетворительное. Ориентировочный срок реабилитации составляет полгода.

Напомним, что футболист получил травму в матче чемпионата U21 против "Колоса" (5:0). В одном из эпизодов матча 19-летний футболист получил повреждение крестообразной связки и вынужден был покинуть поле.

Добавим, что в первой половине сезона полузащитник провел за молодежную команду "Динамо" 10 матчей, в которых забил 3 мяча.