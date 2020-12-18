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19-летний хавбек Динамо U-21 перенес операцию и выбыл на полгода

Премьер-лига
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Артем Шулянский порвал "кресты"

19-летний хавбек Динамо U-21 перенес операцию и выбыл на полгода
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Полузащитник "Динамо" U21 Артем Шулянский позавчера был прооперирован в клинике в Киеве.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, его самочувствие удовлетворительное. Ориентировочный срок реабилитации составляет полгода.

Напомним, что футболист получил травму в матче чемпионата U21 против "Колоса" (5:0). В одном из эпизодов матча 19-летний футболист получил повреждение крестообразной связки и вынужден был покинуть поле.

Добавим, что в первой половине сезона полузащитник провел за молодежную команду "Динамо" 10 матчей, в которых забил 3 мяча.

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В статье: Динамо (Киев) Артём Шулянский
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Источник:
ФК Динамо

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