Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
19-летний хавбек Динамо U-21 перенес операцию и выбыл на полгода
Артем Шулянский порвал "кресты"
Полузащитник "
Хирургическое вмешательство прошло успешно, его самочувствие удовлетворительное. Ориентировочный срок реабилитации составляет полгода.
Напомним, что футболист получил травму в матче чемпионата U21 против "Колоса" (5:0). В одном из эпизодов матча 19-летний футболист получил повреждение крестообразной связки и вынужден был покинуть поле.
Добавим, что в первой половине сезона полузащитник провел за молодежную команду "Динамо" 10 матчей, в которых забил 3 мяча.
Популярное сейчас
- Денисов: Удивляет эмоциональность Суркиса. У меня абсолютно надежные источники
- Кухаревич сомневается в целесообразности перехода в Андерлехт
- Официально: Юрий Вернидуб возглавил тираспольский Шериф
- КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО