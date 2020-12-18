Денисов: Нельзя сказать, что Динамо резко прибавило, это Шахтер слабо провел осеннюю часть

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился своим мнением о борьбе за первое место в чемпионате Украины между "Динамо" и " Шахтером ". Напомним, что на зимний перерыв лидером ушла киевская команда, которая на одно очко опережает "горняков".

"Динамо" стало сильнее или "Шахтер" провел слабо первую часть сезона? Я думаю, здесь ответ очевидный – это "Шахтер" провел слабо осеннюю часть. В данном случае, суждения могут быть некие оценочные, я сейчас исхожу не из того, что понравилось или не понравилось, я исхожу из статистики, которая любит цифры, и против этого не поспоришь.

Для того чтобы понять, что "Шахтер" провел осень, достаточно сделать сравнительную характеристику с предыдущими двумя сезонами. 13 туров сыграно, 10 очков потерял "Шахтер" и 9 очков потеряло "Динамо". Соответственно, "Динамо" сейчас на одно очко опережает "Шахтер".

Как это было раньше? Год назад "Шахтер" за первые тринадцать туров потерял два очка, "Динамо" – 12 очков. В сравнении с нынешней ситуацией, сразу все становится понятно. Два года назад "Шахтер" потерял пять очков, а "Динамо" – 10. Вот и всё. Вот и очевидный ответ.

"Динамо" за последние три года практически теряет одинаковое количество очков, поэтому показывает тот же уровень, как и раньше. Шахтер показывает абсолютно другой результат за первые 13 туров. Со всей очевидностью нельзя сказать, что "Динамо" резко прибавило, скорее "Шахтер" впервые 13 туров потерял очень много очков", - сказал Денисов.