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Денисов: Нельзя сказать, что Динамо резко прибавило, это Шахтер слабо провел осеннюю часть

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Денисов сравнил показатели Динамо и Шахтера в осенней части УПЛ

Денисов: Нельзя сказать, что Динамо резко прибавило, это Шахтер слабо провел осеннюю часть
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился своим мнением о борьбе за первое место в чемпионате Украины между "Динамо" и "Шахтером". Напомним, что на зимний перерыв лидером ушла киевская команда, которая на одно очко опережает "горняков".

"Динамо" стало сильнее или "Шахтер" провел слабо первую часть сезона? Я думаю, здесь ответ очевидный – это "Шахтер" провел слабо осеннюю часть. В данном случае, суждения могут быть некие оценочные, я сейчас исхожу не из того, что понравилось или не понравилось, я исхожу из статистики, которая любит цифры, и против этого не поспоришь.

Для того чтобы понять, что "Шахтер" провел осень, достаточно сделать сравнительную характеристику с предыдущими двумя сезонами. 13 туров сыграно, 10 очков потерял "Шахтер" и 9 очков потеряло "Динамо". Соответственно, "Динамо" сейчас на одно очко опережает "Шахтер".

Как это было раньше? Год назад "Шахтер" за первые тринадцать туров потерял два очка, "Динамо" – 12 очков. В сравнении с нынешней ситуацией, сразу все становится понятно. Два года назад "Шахтер" потерял пять очков, а "Динамо" – 10. Вот и всё. Вот и очевидный ответ.

"Динамо" за последние три года практически теряет одинаковое количество очков, поэтому показывает тот же уровень, как и раньше. Шахтер показывает абсолютно другой результат за первые 13 туров. Со всей очевидностью нельзя сказать, что "Динамо" резко прибавило, скорее "Шахтер" впервые 13 туров потерял очень много очков", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 21:02
Ну что вы такое говорите, ну вообще нельзя сказать
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Fata Morgana (Запорожье)
18.12.2020 в 19:54
Ну вот не можешь никак ты без язвы языком своим молоть! Или копейка за это капает тебе? Любишь маслеца в огонь подкинуть?! Ну тогда не обижайся когда твою фамилию переиначивают!! Я бы на твоём месте высловился бы типа "Да, киевляне неплохо прибавили в последнее время, это неплохо. Но я надеюсь, что и наш Шахтёр сумеет поправить очень скоро свои дела в чемпионате ибо тяжелые поединки в Лиге Чемпионов не могут не сказаться на результатах во внутреннем чемпионате". Так что, учись дипломатии, сынок!
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 21:04
пенисов и дипломат - это не сопоставимо
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0
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
18.12.2020 в 18:59
Много пенисова на этом сайте, подстилка ахметовская всё хочет своё мнение влить и фотки такие что плюнуть в рожу хочется.
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+3
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usovvictor (Kharkov)
18.12.2020 в 18:53
...ну очковтирательство - это такое дело, - было такое, сейчас немного другая ситуация... Раз пошли разговоры о приоритете Шахтера, да утверждающее "шапкозакидательство" уже в лигах, ...значит Динамо представляет сейчас реальную угрозу, значит напряглись ребята уже реально. Что то подсказывает, что опасения возникли, когда Динамо вышло в лигу, а там уже не побалуешь. Значит придется все время напрягаться в чемпионате, да еще и лига. Поживем, хлебушка пожуем, а там посмотрим. Пока бега равнозначны...
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Saturn (Киев)
18.12.2020 в 18:01
Все-таки больше гамнюк
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