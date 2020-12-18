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Лучшим игроком Шахтера в декабре стал вратарь

Премьер-лига
(1 голосов)

Анатолий Трубин в голосовании обошел Манора Соломона и Виктора Коваленко

Лучшим игроком Шахтера в декабре стал вратарь
Новина українською

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока декабря.

Опрос проходил среди болельщиков на официальных страницах клуба в соцсетях, по итогам которого первое место досталось вратарю Анатолию Трубину, который обошел в голосовании Манора Соломона и Виктора Коваленко.

Напомним, что Трубин в декабре отыграл все 3 матча "Шахтера", 2 из них – с "Реалом" и "Интером" в Лиге чемпионов – вратарь провел на ноль.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Манор Соломон Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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