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Лучшим игроком Шахтера в декабре стал вратарь
Анатолий Трубин в голосовании обошел Манора Соломона и Виктора Коваленко
Донецкий "
Опрос проходил среди болельщиков на официальных страницах клуба в соцсетях, по итогам которого первое место досталось вратарю Анатолию Трубину, который обошел в голосовании Манора Соломона и Виктора Коваленко.
Напомним, что Трубин в декабре отыграл все 3 матча "Шахтера", 2 из них – с "Реалом" и "Интером" в Лиге чемпионов – вратарь провел на ноль.
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Источник:ФК Шахтер
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