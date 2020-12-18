Лучшим игроком Шахтера в декабре стал вратарь

Донецкий " Шахтер " подвел итоги голосования на звание лучшего игрока декабря.

Опрос проходил среди болельщиков на официальных страницах клуба в соцсетях, по итогам которого первое место досталось вратарю Анатолию Трубину, который обошел в голосовании Манора Соломона и Виктора Коваленко.

Напомним, что Трубин в декабре отыграл все 3 матча "Шахтера", 2 из них – с "Реалом" и "Интером" в Лиге чемпионов – вратарь провел на ноль.