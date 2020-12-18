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Шахтер на сборах в Турции проведет семь спаррингов

Премьер-лига
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В Турцию горняки вылетают 17-го января

Шахтер на сборах в Турции проведет семь спаррингов
Новина українською

Руководитель службы управления "Шахтера" Евгений Чупрун рассказал, когда команда выйдет из отпуска, и раскрыл подробности планов подготовки "оранжево-черных"

– Команда будет находиться в отпуске до 14 января, а сразу после возвращения все игроки, тренерский штаб и персонал пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Затем в течение 3 дней футболистов ждет медицинское обследование, тестирование. 17-го "Шахтер" возьмет курс на Турцию, где пройдет первый подготовительный сбор, который продлится до 26 января. Второй этап сборов также состоится в Турции – с 29 января по 5 февраля. После этого "горняки" вернутся в Киев, где продолжат подготовку к матчам Лиги Европы и Премьер-лиги. В рамках сборов запланировано 7 спаррингов. Уже по сложившейся традиции местом дислокации станет отель Regnum Carya, где созданы все необходимые условия. Важный фактор – близкое расположение тренировочных полей высокого качества, не нужно будет тратить время на дорогу.

– Проведение сборов в Турции стало традицией. Почему "Шахтер" выбирает именно эту страну?

– Не нужно далеко лететь, буквально под боком созданы прекрасные условия. Например, перелет в Испанию, Португалию или Эмираты занимает более 4 часов, из-за чего день, по сути, уходит на адаптацию. А в случае с Турцией утром можно сесть в самолет, а вечером уже провести тренировку.

– Насколько изменился райдер "Шахтера" и требования к организации сборов с учетом эпидемиологической ситуации?

– Действительно, есть определенные изменения, связанные с обязанностями гостиницы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Это касается частоты уборки, дезинфекции поверхностей, ограничения контактов и так далее. Немаловажно, что в комплексе, где будет базироваться команда, находится пункт забора образцов для тестирования на коронавирус. Опять же, это удобно и позволяет сэкономить драгоценное время. К слову, более плотный график чемпионата Турции с учетом фактора коронавируса дает возможность тренироваться на более качественных полях, поскольку зимняя пауза в местном чемпионате фактически отсутствует и поля, которые мы будем использовать, не будут эксплуатироваться другими командами.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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