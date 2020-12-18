Агент Кухаревича: От Андерлехта никаких предложений я не получал

Агент форварда " Руха " Николая Кухаревича Ярослав Зварич рассказал о возможном переходе его клиента в "Андерлехт" и других предложениях по игроку.

– Заключил ли ваш клиент соглашение с "Андерлехтом" или нет?

– Мне это неизвестно.

– Кухаревич прошел медосмотр в "Андерлехте".

– Да, я тоже об этом слышал, но большего пока сказать не могу.

– Почему, если вы его официальный представитель?

– Да, это правда, я его официальный представитель. У меня документально зафиксировано сотрудничество с Кухаревичем. Причем как в УАФ, так и в Англии он зарегистрирован компанией Panna Sports, которая является моим партнером. Однако ни одного звонка относительно своего клиента от потенциальных покупателей я не получил.

– Говорят, покупателей было немало?

– На том же матче против "Днепра-1" Кухаревича просматривали скауты не только "Андерлехта", но и еще одного бельгийского клуба – "Левена" (кстати, фарм-клуба "Лестера"), а также представители "Зальцбурга", которые перед игрой определенное время пообщались с Николаем в моем присутствии.

– У вас проблемы в общении с Кухаревичем?

– Да, это правда. Футболист захотел в одностороннем порядке расторгнуть со мной договор, о чем сообщил УАФ.

– Вы общались с Николаем по этому поводу? Что он хочет?

– Он считает, что его карьера развивается сейчас очень быстро, поэтому он просто так может отказаться от сотрудничества со мной. Мол, вы мне уже не нужны. Однако мы продолжаем общаться.

Одна из наших футбольных компаний пытается любой ценой перетащить Кухаревича к себе. Мне неизвестно, какие они горы обещают моему клиенту, однако разъяснительную работу ведут с присущими им упорством и прямолинейностью. Словом, пользуются всеми методами, чтобы перетянуть в свою компанию моего игрока.

- Насколько мне известно, вы давно сотрудничаете с Кухаревичем.

- Очень давно. Я его заметил на одном из детских футбольных турниров. Тогда я работал скаутом "Волыни". Николай уже в 13 лет отличался фактурой. "Именно то, что нужно Виталия Кварцяного" - подумал я тогда, когда впервые увидел этого парня. Так он попал в "Волынь" в 2013 году.

– "Рух" вас лично проинформировал, что игрок может перейти в "Андерлехт"?

– На данный момент нет.

– Если вы не разорвали соглашения с Кухаревичем, то дело может завершиться не так оптимистично?

– Все возможно.

– Правда ли, что "Андерлехт" дает за Кухаревича "Руху" лишь сто тысяч евро?

– Это вопрос не ко мне.

– А другие предложения есть?

– Да. От того же "Левена" у меня на руках есть предложение по Кухаревичу. "Левен" прислал предложение "Руху" и мне лично. Это показывает уровень европейского клуба ведения переговоров. Однако не только от этого клуба есть интерес, но и от других.