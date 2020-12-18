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УПЛ назвала лучших игрока и тренера Лиги в декабре
Лауреатами стали представители Зари и Руха
В голосовании болельщиков за топ-футболиста месяца первое место с 68% голосов занял полузащитник "Зари " Дмитрий Иванисеня.
Ну а в номинации лучший тренер декабря болельщики отдали предпочтение наставнику "Руха " Ивану Федыку (52% голосов).
Напомним, что "Рух " под руководством Федыка в декабре сыграл в УПЛ два матча – проиграл "Олимпику " 1:3 и разгромил "Днепр-1 " (4:1) и поднялся на 12-е место в турнирной таблице.
Иванисеня в составе "Зари " в декабре провел два матча в УПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист
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