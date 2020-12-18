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В КДК пояснили, почему Шепелев и Юрченко получили одноматчевые дисквалификации
Санкция в виде отстранения на два матча была бы слишком строгой
Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в комментарии ТК "Футбол" пояснил, почему
"КДК принял решение применить санкции к Юрченко и Шепелеву, а именно один матч дисквалификации и один матч условно.
Мы оценили характер нарушений, оценил схожесть их с предыдущими случаями красных карточек, которые были показаны после просмотра ВАР. Понимаем, что стандартная санкция - это два матча дисквалификации. До этого были похожие случаи по Шапаренко, по Мораесу и по Забарному.
Учитывая нашу предыдущую практику и характер нарушений, считаем, что санкция в виде отстранения на два матча была бы слишком строгой. Также мы учитывали тот факт, что арбитры в этих случаях сначала показывали желтые карточки", - сказал Грищенко.
Отметим, что теперь Шепелев не сыграет в февральском матче чемпионата своей команды с "Олимпиком", а Юрченко – в поединке УПЛ с "Десной".
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