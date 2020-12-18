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Кравец, Селезнев и Гладкий подрывают информпространство. Пора возвращаться Милевскому? ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто следующий вернется в Украину?

Кравец, Селезнев и Гладкий подрывают информпространство. Пора возвращаться Милевскому? ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне настоящим трендом украинского футбола стало возвращение на родный земли его бывших звезд. Евгений Селезнев усилил ковалевский "Колос", Александр Гладкий принял приглашение "Зари", а Артем Кравец имел возможность попробовать свои силы в "Динамо". Игорь Семйон специально для Youtube-канала UA-Футбол рассказывает три истории с общим знаменателем.

Кстати, сейчас активно говорят, что вскоре в УПЛ снова будет играть Артем Милевский. Как относитесь к возвращению легенды?

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский Артем Кравец Александр Гладкий канал UA-Футбол
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fabo46
18.12.2020 в 20:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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