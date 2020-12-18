Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кравец, Селезнев и Гладкий подрывают информпространство. Пора возвращаться Милевскому? ВИДЕО
Кто следующий вернется в Украину?
В этом сезоне настоящим трендом украинского футбола стало возвращение на родный земли его бывших звезд. Евгений Селезнев усилил ковалевский "Колос", Александр Гладкий принял приглашение "Зари", а Артем Кравец имел возможность попробовать свои силы в "Динамо". Игорь Семйон специально для Youtube-канала UA-Футбол рассказывает три истории с общим знаменателем.
Кстати, сейчас активно говорят, что вскоре в УПЛ снова будет играть Артем Милевский. Как относитесь к возвращению легенды?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Известны все пары соперников
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Успехи украинского вратаря привлекли внимание Аустрии, Штурма и турецких клубов
- Скончался обладатель Суперкубка УЕФА в составе киевского Динамо
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo46
18.12.2020 в 20:08
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...