Кравец, Селезнев и Гладкий подрывают информпространство. Пора возвращаться Милевскому? ВИДЕО

В этом сезоне настоящим трендом украинского футбола стало возвращение на родный земли его бывших звезд. Евгений Селезнев усилил ковалевский "Колос", Александр Гладкий принял приглашение "Зари", а Артем Кравец имел возможность попробовать свои силы в "Динамо". Игорь Семйон специально для Youtube-канала UA-Футбол рассказывает три истории с общим знаменателем.

Кстати, сейчас активно говорят, что вскоре в УПЛ снова будет играть Артем Милевский. Как относитесь к возвращению легенды?