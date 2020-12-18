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Президент Руха: Скорее всего, Кухаревич перейдет в Андерлехт летом
С трансфером все интереснее и интереснее
Президент "Руха" Григорий Козловский прояснил ситуацию с трансфером в "Андерлехт" форварда клуба Николая Кухаревича, по которому в последние дни появилось много вопросов.
"На последнем матче у нас были представители трех клубов – "Зальцбурга", "Андерлехта" и "Мехелена". Нам приятно, что люди, не договариваясь, приехали к нам, потому что их интересуют футболисты, которые есть у нас. Кухаревич уже прошел медосмотр в Бельгии, в "Андерлехте". Скорее всего, он с лета перейдет в этот клуб. Мы его на полгода оставим, чтобы он помог "Руху" во втором круге.
Мы верим в Николая. Ему 19 лет, он очень талантливый и перспективный футболист. Я верю, что он будет хорошим нападающим, который прославит наш клуб и нашу страну", - сказал Козловский.
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