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Президент Руха: Скорее всего, Кухаревич перейдет в Андерлехт летом

Премьер-лига
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С трансфером все интереснее и интереснее

Президент Руха: Скорее всего, Кухаревич перейдет в Андерлехт летом
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский прояснил ситуацию с трансфером в "Андерлехт" форварда клуба Николая Кухаревича, по которому в последние дни появилось много вопросов.

"На последнем матче у нас были представители трех клубов – "Зальцбурга", "Андерлехта" и "Мехелена". Нам приятно, что люди, не договариваясь, приехали к нам, потому что их интересуют футболисты, которые есть у нас. Кухаревич уже прошел медосмотр в Бельгии, в "Андерлехте". Скорее всего, он с лета перейдет в этот клуб. Мы его на полгода оставим, чтобы он помог "Руху" во втором круге.

Мы верим в Николая. Ему 19 лет, он очень талантливый и перспективный футболист. Я верю, что он будет хорошим нападающим, который прославит наш клуб и нашу страну", - сказал Козловский.

Читайте такжеПрезидент Руха: Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. О трансфере будет объявлено в начале января
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В статье: Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Григорий Козловский Николай Кухаревич
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Источник:
Rukh TV

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