TMW: Коваленко не будет продлевать контракт с Шахтером и летом перейдет в Аталанту

24-летний хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко летом перейдет в "Аталанту". Об этом с определенной долей уверенности пишет Tuttomercatoweb.

Источник утверждает, что у Виктора уже есть предварительная договоренность с клубом из Бергамо, и поэтому полузащитник отклоняет предложения "Шахтера" по пролонгации контракта, который заканчивается летом 2021 года.

В то же время, "горняки" не собираются отпускать игрока зимой, и поэтому "Аталанте" придется ждать до лета, когда Виктор станет свободным агентом.

Интересно, что источник пишет также об интересе "Аталанты" к Манору Соломону, однако пока что дальше данного интереса дело не зашло.

Напомним, что в начале года СМИ писали о том, что на Коваленко активно претендовала "Рома", однако узнав, что действующий контракт игрока с "Шахтером" рассчитан не до июня 2020 года, а до лета 2021-го, римляне отказались от идеи подписать игрока.

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Также отметим, что в нынешнем сезоне хавбек в 11 матчах за "Шахтер" забил 4 гола.