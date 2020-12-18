Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
TMW: Коваленко не будет продлевать контракт с Шахтером и летом перейдет в Аталанту
Кажется, начинается новая эпопея с переездом хавбека в Италию
24-летний хавбек "Шахтера"
Источник утверждает, что у Виктора уже есть предварительная договоренность с клубом из Бергамо, и поэтому полузащитник отклоняет предложения "Шахтера" по пролонгации контракта, который заканчивается летом 2021 года.
В то же время, "горняки" не собираются отпускать игрока зимой, и поэтому "Аталанте" придется ждать до лета, когда Виктор станет свободным агентом.
Интересно, что источник пишет также об интересе "Аталанты" к Манору Соломону, однако пока что дальше данного интереса дело не зашло.
Напомним, что в начале года СМИ писали о том, что на Коваленко активно претендовала "Рома", однако узнав, что действующий контракт игрока с "Шахтером" рассчитан не до июня 2020 года, а до лета 2021-го, римляне отказались от идеи подписать игрока.
Также отметим, что в нынешнем сезоне хавбек в 11 матчах за "Шахтер" забил 4 гола.
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Известны все пары соперников
- Цена Кубка Украины. Победитель турнира больше не будет получать прямого места в группе Лиги Европы
- Ломаченко: Да, я сказал, что завершу карьеру, если бой с Лопесом перенесут
- УПЛ ушла на зимнюю паузу до февраля. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО