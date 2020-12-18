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Десна ушла в отпуск, который продлится до 11 января
Будет ли команда проводить зимний сбор в Турции, пока что неизвестно
Черниговская "
Подготовку к весенней части чемпионата УПЛ черниговцы планируют начать 11 января. Пока что неизвестно, проведет ли "Десна" один из этапов подготовки в Турции, многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Напомним, что после осенней части сезона "Десна" занимает в турнирной таблице УПЛ третье место.
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Источник:Meta Ratings
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