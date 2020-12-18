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Десна ушла в отпуск, который продлится до 11 января

Премьер-лига
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Будет ли команда проводить зимний сбор в Турции, пока что неизвестно

Десна ушла в отпуск, который продлится до 11 января
Новина українською

Черниговская "Десна" последней из команд УПЛ ушла в отпуск. Подопечные Александра Рябоконя отдыхать отправились в пятницу, 18 декабря.

Подготовку к весенней части чемпионата УПЛ черниговцы планируют начать 11 января. Пока что неизвестно, проведет ли "Десна" один из этапов подготовки в Турции, многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Напомним, что после осенней части сезона "Десна" занимает в турнирной таблице УПЛ третье место.

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В статье: Десна (Чернигов)
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