Десна ушла в отпуск, который продлится до 11 января

Черниговская " Десна " последней из команд УПЛ ушла в отпуск. Подопечные Александра Рябоконя отдыхать отправились в пятницу, 18 декабря.

Подготовку к весенней части чемпионата УПЛ черниговцы планируют начать 11 января. Пока что неизвестно, проведет ли "Десна" один из этапов подготовки в Турции, многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Напомним, что после осенней части сезона "Десна" занимает в турнирной таблице УПЛ третье место.