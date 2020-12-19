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Агент Жерсона Родригеса: Ему очень подходит итальянская лига

Премьер-лига
(1 голосов)

Агент высказался о будущем игрока

Агент Жерсона Родригеса: Ему очень подходит итальянская лига
Новина українською

Агент вингера "Динамо" Жерсона Родригеша Ахмед Нума считает, что его клиент мог бы продолжить карьеру в чемпионате Италии.

"Лучший способ описать его – это тот футболист, который любит вызовы. Всегда. Он любит ставить цели, как личные, так и командные. Он никогда не боялся играть в отличных командах, как "Динамо". Он уехал из Люксембурга всего три года назад, а теперь играет за "Динамо". Это отражает его характер.

В сборной Люксембурга он лучший на своей позиции, а также один из лучших в целом. Есть хорошие игроки и на других позициях, команда растет как сборная, но Жерсон – лидер этой команды.

Мы говорили о будущем, о следующих шагах. Мы говорили о чемпионатах, в которых он хотел бы выступать. Италия станет для него идеальным местом. Он понимает итальянский язык, любит культуру, нацию, стиль жизни. Все это помогло бы ему адаптироваться. Нашим партнером является Клаудио Вигорелли, мы будем работать вместе, чтобы оценить все варианты.

Лига чемпионов – это было что-то новое для него. Конечно, за национальную сборную он уже играл против великих команд, но играть в Лиге чемпионов было здорово. Он впервые играл против итальянской команды, противостояние с "Ювентусом" всегда имеет особый оттенок", – сказал Нума tuttomercatoweb.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 14:33
Брат Балотелли по характеру....
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0
0
emart57 (Киев)
19.12.2020 в 11:48
Смешно.
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0
-1
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scorpius (Ck)
19.12.2020 в 12:21
Ну почему же, в Серии Б мог бы заиграть.
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+1
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