Премьер-лига
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Беседин вновь может играть на профессиональном уровне
Дисквалификация форварда сегодня закончилась
Сегодня, 19 декабря, истекла дисквалификации форварда "Динамо" Артёма Беседина.
С этого момента украинец может принимать участие в официальных матчах.
Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы с "Мальме" 28 ноября 2019-го года.
Несмотря на это, "Динамо" в феврале этого года продлило контракт с Беседин на четыре года.
Всего за киевский клуб Артём провел 105 поединков, отличился 29 голами.
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