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Беседин вновь может играть на профессиональном уровне

Премьер-лига
(3 голосов)

Дисквалификация форварда сегодня закончилась

Беседин вновь может играть на профессиональном уровне
Новина українською

Сегодня, 19 декабря, истекла дисквалификации форварда "Динамо" Артёма Беседина.

С этого момента украинец может принимать участие в официальных матчах.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы с "Мальме" 28 ноября 2019-го года.

Несмотря на это, "Динамо" в феврале этого года продлило контракт с Беседин на четыре года.

Всего за киевский клуб Артём провел 105 поединков, отличился 29 голами.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (30)
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Mike50 (M)
19.12.2020 в 18:41
у каждого святого есть прошлое, у каждого грешника - будущее
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0
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
19.12.2020 в 18:28
КОЛОДА
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 18:30
маскируешся ка цап... но вонь свою не скроешь...
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
19.12.2020 в 17:50
Да беседин, арендуполь ждет тебя
Ответить
0
-3
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 18:32
storm год работал в психушкепосуду мыл он и полыа оказалось что лежал тути ему зарплату не дадут
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.12.2020 в 16:55
2 бревна лучше чем одно
Ответить
+3
-4
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 16:56
...тебе в задницу сепар....
Ответить
+2
-4
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 16:52
--Сочувствую, но вы полный импотент Hanter44 (Baburka), медицина в вашем случае бессильна...--Это что же -- я не смогу заниматься сексом???--Ну,почему же? Достаточно вам Baburka сменить ориентацию...
Ответить
+3
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.12.2020 в 16:56
Опять про свое гомосяцкое. не надо мы про тебя все уже поняли
Ответить
+4
-3
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 16:58
...про твое заднеприводный сепарок...
+3
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.12.2020 в 16:29
Юху! Беседя и Супряга!!!! Вот это мощь! Как когда-то в МЮ Йорк и Коул)))))
Ответить
+5
-4
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 16:37
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, дебилу петушку Колибри не докажешь!
Ответить
+3
-5
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
19.12.2020 в 16:42
Ник по размеру мозга выбран :)
+4
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.12.2020 в 16:16
Удачі!
Ответить
+3
-5
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 16:14
В космос заслали собачек: Белку и Стрелку. А присматривать за ними снарядили Hanter44 (Baburka)... Контрольная связь.Командный пункт:"Белка!" — Гав! — Нажми красную кнопку! — Гав!Гав! — Стрелка! — Гав! — Нажми черную кнопку! — Гав!Гав! —Hanter44 (Baburka) ! — Гав!Гав! — Да не гавкай, идиот, а покорми собак и НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!!!
Ответить
+5
-7
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.12.2020 в 16:30
Просто Гав-но!
Ответить
+6
-5
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 16:36
Очень приятно ! А я Просто Квашин !
+3
-6
FC Energy (Новая Каховка)
19.12.2020 в 15:57
А вот и опорник подъехал!
Ответить
+2
-5
Hanter44 (Baburka)
19.12.2020 в 15:28
Кричали все-УРА!!! И в воздух чепчики бросали!
Ответить
+5
-8
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 15:33
Дурка, не тереби бабурку...
Ответить
+4
-7
football_soccer (Украина)
19.12.2020 в 15:16
футбольные страницы и паблики уже потирают руки...Возвращается главный специалист по промахам с 2-3 метров в пустые ворота .))
Ответить
+5
-5
DROP D (Винница)
19.12.2020 в 15:35
После Супряги, и его промаха в ворота Колоса. Беседин топовый нападающий, по сравнению с Супрягой)
Ответить
+2
-2
Oлeкcин (Н.)
19.12.2020 в 15:16
- Доктор, скажите, а после операции я смогу играть в футбол на профессиональном уровне?- Да, конечно!- Странно, никогда не играл, после операции - смогу играть!
Ответить
+6
-9
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 15:39
Запись в медицинской карточке Олексина : — Психических заболеваний нет. Просто идиот....
Ответить
+4
-10
Oлeкcин (Н.)
19.12.2020 в 15:47
Любитель Задорнова? Впрочем, что еще ожидать от поклонника кума Путина...
+7
-8
Hanter44 (Baburka)
19.12.2020 в 15:57
Это новая методика в дурке.Шизофреникам стали давать свободный доступ к компютеру.И квакшин со товарищи этим пользуются.
Ответить
+6
-6
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 16:50
--Сочувствую, но вы полный импотент Hanter44 (Baburka), медицина в вашем случае бессильна...--Это что же -- я не смогу заниматься сексом???--Ну,почему же? Достаточно вам Baburka сменить ориентацию...
+2
-5
аалекс ( Крым)
19.12.2020 в 15:15
Тандем с Супрягой - это сила.
Ответить
+9
-2
emart57 (Киев)
19.12.2020 в 15:01
Все хорошо. Удачи!
Ответить
+6
-7
avatar
armik (Киев)
19.12.2020 в 14:57
Никогда он не играл на профессиональном уровне.
Ответить
+13
-6


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