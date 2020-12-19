Беседин вновь может играть на профессиональном уровне

Сегодня, 19 декабря, истекла дисквалификации форварда "Динамо" Артёма Беседина.

С этого момента украинец может принимать участие в официальных матчах.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы с "Мальме" 28 ноября 2019-го года.

Несмотря на это, "Динамо" в феврале этого года продлило контракт с Беседин на четыре года.

Всего за киевский клуб Артём провел 105 поединков, отличился 29 голами.