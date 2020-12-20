Алан Патрик – лучший диспетчер УПЛ этого сезона

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик – лучший игрок УПЛ по общему числу ключевых пасов в первой половине сезона.

Патрик сделал 25 ключевых передач.На втором месте хавбек "Десны" Владислав Калитвинцев с 22 пасами.

`Третью строчку делят Дмитрий Мишнев и Дмитрий Топалов из "Мариуполя", а также полузащитник "Шахтера" Тайсон и хавбек "Динамо" Виктор Цыганков. У всех по 19 передач.