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Алан Патрик – лучший диспетчер УПЛ этого сезона

Премьер-лига
(2 голосов)

На счету бразильца больше всего ключевых передач

Алан Патрик – лучший диспетчер УПЛ этого сезона
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Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик – лучший игрок УПЛ по общему числу ключевых пасов в первой половине сезона.

Патрик сделал 25 ключевых передач.На втором месте хавбек "Десны" Владислав Калитвинцев с 22 пасами.

`Третью строчку делят Дмитрий Мишнев и Дмитрий Топалов из "Мариуполя", а также полузащитник "Шахтера" Тайсон и хавбек "Динамо" Виктор Цыганков. У всех по 19 передач.

  • 1. Алан Патрик ("Шахтер") – 25 пасов
  • 2. Владислав Калитвинцев ("Десна") – 22
  • 3-6. Дмитрий Мишнев ("Мариуполь") – 19
  • 3-6. Тайсон ("Шахтер") – 19
  • 3-6. Дмитрий Топалов ("Мариуполь") – 19
  • 3-6. Виктор Цыганков ("Динамо") – 19
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В статье: Тайсон Владислав Калитвинцев Алан Патрик Дмитрий Мишнев Шахтер (Донецк) Виктор Цыганков Дмитрий Топалов
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (1)
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Andriy Mironyuk
20.12.2020 в 13:54
Пізнувато розкрився. Не для Збірної Бразилії виявилось "мама квіточку ростила", то може заграти за Україну, як мінімум 2 умови вже є: не заграний за іншу команду, має ценз проживання ( у ШД з 2011).
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