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Алан Патрик – лучший диспетчер УПЛ этого сезона
На счету бразильца больше всего ключевых передач
Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик – лучший игрок УПЛ по общему числу ключевых пасов в первой половине сезона.
Патрик сделал 25 ключевых передач.На втором месте хавбек "Десны" Владислав Калитвинцев с 22 пасами.
`Третью строчку делят Дмитрий Мишнев и Дмитрий Топалов из "Мариуполя", а также полузащитник "Шахтера" Тайсон и хавбек "Динамо" Виктор Цыганков. У всех по 19 передач.
- 1. Алан Патрик ("Шахтер") – 25 пасов
- 2. Владислав Калитвинцев ("Десна") – 22
- 3-6. Дмитрий Мишнев ("Мариуполь") – 19
- 3-6. Тайсон ("Шахтер") – 19
- 3-6. Дмитрий Топалов ("Мариуполь") – 19
- 3-6. Виктор Цыганков ("Динамо") – 19
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Источник:zbirna.com
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Комментарии (1)
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Andriy Mironyuk
20.12.2020 в 13:54
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