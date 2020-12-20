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После отпуска Тайсон обсудит своё будущее с руководством Шахтёра
Бразилец не против вернуться на родину уже в январе
Тайсон планирует обсудить своё будущее с руководством "Шахтёра" по окончанию отпуска, сообщает бразильское издание UOL Esporte.
Согласно их информации, возвращение в "Интернасьонал" является абсолютным приоритетом для 32-летнего атакующего полузащитника.
Однако бразильский клуб сначала хочет дождаться переговоров Тайсона и его клуба, а уже исходя из того, к чему они придут, выдвигать своё предложение или нет.
Отметим, что соглашение Тайсона с "горняками" истекает в июле наступающего года.
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Комментарии (7)
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Dnepr-75 (Днiпро)
20.12.2020 в 15:08
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Tom Valentine (Bolintci)
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tolina-ystas (Краматорск)
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storm_ua (Николаев)
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