После отпуска Тайсон обсудит своё будущее с руководством Шахтёра

Тайсон планирует обсудить своё будущее с руководством "Шахтёра" по окончанию отпуска, сообщает бразильское издание UOL Esporte.

Согласно их информации, возвращение в "Интернасьонал" является абсолютным приоритетом для 32-летнего атакующего полузащитника.

Однако бразильский клуб сначала хочет дождаться переговоров Тайсона и его клуба, а уже исходя из того, к чему они придут, выдвигать своё предложение или нет.

Отметим, что соглашение Тайсона с "горняками" истекает в июле наступающего года.