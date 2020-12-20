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После отпуска Тайсон обсудит своё будущее с руководством Шахтёра

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец не против вернуться на родину уже в январе

После отпуска Тайсон обсудит своё будущее с руководством Шахтёра
Новина українською

Тайсон планирует обсудить своё будущее с руководством "Шахтёра" по окончанию отпуска, сообщает бразильское издание UOL Esporte.

Согласно их информации, возвращение в "Интернасьонал" является абсолютным приоритетом для 32-летнего атакующего полузащитника.

Однако бразильский клуб сначала хочет дождаться переговоров Тайсона и его клуба, а уже исходя из того, к чему они придут, выдвигать своё предложение или нет.

Отметим, что соглашение Тайсона с "горняками" истекает в июле наступающего года.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (7)
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Dnepr-75 (Днiпро)
20.12.2020 в 15:08
Какие бананы, какие бибизяны,даунбасс арена ждёт, не настоящий горняк.
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+3
-2
Tom Valentine (Bolintci)
20.12.2020 в 14:59
Отпустите его в родные джунгли, там бананы вскуснее. И сов нет...
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+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
20.12.2020 в 15:09
ты видать там долго прожил... не понятно чего сбежал, раз там бананы вкусные... наверное в зоопарк отловили...
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0
-4
Просто Квашин (Харьков)
20.12.2020 в 14:55
В кабинете Палкина упадет на пол, будет рыдать и биться головой...
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+1
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
20.12.2020 в 14:42
Такие бабки не утомляют!
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+5
-1
storm_ua (Николаев)
20.12.2020 в 14:38
Пора завязывать, тайсон гоу хом.
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.12.2020 в 14:13
Буде ще років 3 томитися у ахметівській клітці... Добровільно.
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+2
-3


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