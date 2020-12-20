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Цитаишвили перейдет в Ворсклу на правах аренды

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник проведет в Полтаве полгода

Цитаишвили перейдет в Ворсклу на правах аренды
Новина українською

Игрок киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили проведет вторую часть чемпионата Украины в аренде в "Ворскле". Об этом сообщил наставник полтавчан Юрий Максимов:

"Действительно, "Ворскла" до конца сезона арендует у" Динамо "Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. За других потенциальных новичков пока не буду говорить, еще ничего неизвестно", - сказал тренер.

Георгий Цитаишвили провел в этом сезоне за киевлян всего 125 минут в четырех матчах, дважды появившись на поле в основном составе. Всего за "Динамо" футболист сыграл 24 поединка, отметившись двумя асистами. Ориентировочная стоимость Украинская по данным портала Transfermarkt составляет 1,5 млн евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
footboom

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.12.2020 в 17:32
Гнить в УПЛ это не рост,уехал бы в Бельгию или Португалию
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Dimka26 (Чернигов)
20.12.2020 в 17:43
А там просто так в аренду не возьмут. Захотят право выкупа. А если Сурок залупит отступных 20 млн - кому он нужен будет?
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Dimka26 (Чернигов)
20.12.2020 в 17:30
Очень неплохой вариант.
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