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Цитаишвили перейдет в Ворсклу на правах аренды
Полузащитник проведет в Полтаве полгода
Игрок киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили проведет вторую часть чемпионата Украины в аренде в "Ворскле". Об этом сообщил наставник полтавчан Юрий Максимов:
"Действительно, "Ворскла" до конца сезона арендует у" Динамо "Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. За других потенциальных новичков пока не буду говорить, еще ничего неизвестно", - сказал тренер.
Георгий Цитаишвили провел в этом сезоне за киевлян всего 125 минут в четырех матчах, дважды появившись на поле в основном составе. Всего за "Динамо" футболист сыграл 24 поединка, отметившись двумя асистами. Ориентировочная стоимость Украинская по данным портала Transfermarkt составляет 1,5 млн евро.
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