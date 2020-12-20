Цитаишвили перейдет в Ворсклу на правах аренды

Игрок киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили проведет вторую часть чемпионата Украины в аренде в "Ворскле". Об этом сообщил наставник полтавчан Юрий Максимов:

"Действительно, "Ворскла" до конца сезона арендует у" Динамо "Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. За других потенциальных новичков пока не буду говорить, еще ничего неизвестно", - сказал тренер.

Георгий Цитаишвили провел в этом сезоне за киевлян всего 125 минут в четырех матчах, дважды появившись на поле в основном составе. Всего за "Динамо" футболист сыграл 24 поединка, отметившись двумя асистами. Ориентировочная стоимость Украинская по данным портала Transfermarkt составляет 1,5 млн евро.