Виктор Скрипник: Матч против АЕКа был просто бездарным

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги 2020 года:

“Нынешний год не похож на другие по разным причинам. Во-первых, ситуация с коронавирусом. Многие привычные нам правила изменились. Во-вторых, чемпионат претерпел изменения. Теперь нет разбивки на группы, а сейчас идёт игра в два круга. Но в основном, конечно, ситуация, связанная с пандемией. Приостанавливался прошедший чемпионат. Летом вышла не та подготовка, которую ожидали. В межсезонье от нас ушёл ряд основных игроков, а новые ребята, пришедшие к нам, не всегда сразу стартовали и показывали тот класс, который умеют.

Не было некоторой стабильности у нас в начале. Выдался неудачный старт. Но потом стали набрать форму на протяжении сезона, привыкли друг к другу. Начали вырисовываться сильные и слабые стороны. Во второй половине круга мы нашли свою игру и начали приносить результат. Понятно, можно жалеть, что в начале чемпионата мы теряли очки. Но в то же время, это был этап становления команды. Очень интенсивный выдался тот период.

Если брать финальный этап, учитывая ноябрь и половину декабря, хотелось бы, чтобы и второй круг в нашем исполнении был таким же. И насыщенным, и результативным. И главное, чтобы без травм.

Очень хочется, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Чтобы были сняты нынешние ограничения. От нас, к сожалению, это не зависит. Но очень хочется, чтобы коронавирус побыстрее ушёл, а болельщики вернулись на трибуны. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал нас и возле экранов телевизоров, и возле стадиона, и, в некоторых матчах, когда мы играли с болельщиками, то и на стадионе. Несколько тысяч болельщиков на стадионе играют огромную роль и ощущается большая разница, когда их нет.

- В одном из интервью вы сказали, что одним из самых сложных для вас матчей стало поражение от “АЕКа”. Ваше мнение не изменилось? И какой матч стал для вас наиболее положительным как по результату, так и по игре?

Я отвечу жёстче. Этот матч был самым бездарным. Мы играли сердцем, а не головой. Понимали, что у нас было до этого два поражения и мы должны только выигрывать. А соперник, понимая это, ловил нас на ошибках. Мы же всё равно шли вперёд и рисковали, а в результате провалили этот матч, который, по сути, проиграли сами себе. Потом наступила пауза в чемпионате, мы работали три недели и после этого всё пошло по-другому. Так что, матч с “АЕКом” не был самым трудным.

А вот самым трудным был период, когда мы играли два последних матча. Это были выездные игры с “Александрией” и “Десной”. Очень тяжело было выдержать физически. Перед этим был серьёзный климатический перепад. Из -4 в Запорожье в +17 в Брагу и обратно в ноль градусов в Александрию. Понятно, что это наша работа, но нужно ещё и выигрывать. И ситуация была такая, что мы обязаны были выигрывать.

За это выражаю большую благодарность команде за то, что они психологически выстояли. Не только физически. Но были и микротравмы. И Вернидуб, и Назарина, и Хомченовский, и Цвек, и Руфати. Но это футбол. Мы мобилизировали все наши резервы, и никто из игроков нас не подвёл.

- Для вас это был первый групповой этап Лиги Европы в качестве тренера. Что нового вы почерпнули для себя? Что говорили перед стартом Лиги и что сказали ребятам после финального матча?

Для себя лично картина поменялась. Страны поменялись. Уровень команд. Была некоторая напряжённость и она играла свою роль. Но от этих игр ты всегда берёшь только пользу. Каким бы ни был итог соревнований. Выигрывать постоянно невозможно. Мы встретили клубы, которые были сильнее нас. По инфраструктуре, по бюджету. Но в футболе есть и такие дни, когда выигрывает не фаворит, а команда, которая больше хочет и готова к этому. Мы обыграли «Лестер» в домашних стенах, взяли верх над “АЕКом” в Афинах, победив команду, которая славится тем, что редко уступает дома.

Ты закаляешься и характер проявляется в таких играх. И потом ты проявляешь этот характер в других матчах, как мы сделали это во встрече с “Александрией” и “Десной”. Не было боязни. И я был уверен, что команда выдержит и психологически, и физически”, - сказал Виктор Скрипник.