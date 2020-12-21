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Саленко: Не вижу смысла Динамо зимой покупать нападающего

Премьер-лига
(3 голосов)

Шансы есть у всех: у Беседина, Русина и Супряги?

Саленко: Не вижу смысла Динамо зимой покупать нападающего
Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко поделился мыслями о форварде киевлян Артеме Беседине и атаке киевского клуба вообще.

- Артем много времени не играл. Многое зависит от его профессионализма – как он поддерживал себя без футбола. "Динамо" уже несколько лет переживает проблемы с форвардами.

Если Беседин будет в хорошей форме – спокойно пробьется и покажет себя в "Динамо". Место основного нападающего сейчас свободно. Все зависит от характера и способностей Артема.

Супрягу использовали не совсем верно, но нападающий должен забивать с двух метров в пустые ворота. У Русина тоже не получилось закрепиться. В любом случае в команде усилилась конкуренция на позиции. Чтобы купить приличного форварда нужны хорошие деньги, к тому же ему еще нужно время прижиться в команде.

Поэтому не вижу смысла "Динамо" зимой покупать нападающего. Киевляне будут надеяться на своих. Шансы есть у всех: у Беседина, Русина и Супряги, – сказал Саленко.

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
21.12.2020 в 10:30
Супер форварды, все!!!
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+1
-1
Леонід Скачков (Рівне)
21.12.2020 в 10:21
Згідний.За 15-20 мільйонів,хорошого нападаючого не купиш.Якщо купувати,то гравців рівня Морати,чи Лоутаро Мартінеса.А де взять стільки бабла?
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0
-3
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DynamoKiyv (Київ)
21.12.2020 в 10:08
А потом эти же "голодные" экспэрды будут рассказывать о том что в ДК нет нормального нападающего
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0
-2
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metall1925 (Merefa)
21.12.2020 в 10:01
комментатор ещё тот))), лучше бы молчал
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0
-2
andyua (Kyiv)
21.12.2020 в 08:51
Тупіших думок ще треба пошукати
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+4
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
21.12.2020 в 08:47
Супрягу использовали не совсем верно? а как нужно было? в ворота поставить и чтоб он от туда подключался при угловых??? Русин, Беседин, это конечно круто, но только не для ЛЕ и ни как для чемпионских амбиций, а Супряге по моему уже столько шансов предоставили что ой ей ей. Так что ищите зимой толкового напа (обращение к руководству Динамо). Саленко пожелаю по меньше комментировать то в чем он мягко говоря так себе, а заниматься делом в котором он настоящий профи- подымать стакан, кстати и другана своего леона прихватил бы...
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+2
-2


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