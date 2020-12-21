Саленко: Не вижу смысла Динамо зимой покупать нападающего

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко поделился мыслями о форварде киевлян Артеме Беседине и атаке киевского клуба вообще.

- Артем много времени не играл. Многое зависит от его профессионализма – как он поддерживал себя без футбола. "Динамо" уже несколько лет переживает проблемы с форвардами.

Если Беседин будет в хорошей форме – спокойно пробьется и покажет себя в "Динамо". Место основного нападающего сейчас свободно. Все зависит от характера и способностей Артема.

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Супрягу использовали не совсем верно, но нападающий должен забивать с двух метров в пустые ворота. У Русина тоже не получилось закрепиться. В любом случае в команде усилилась конкуренция на позиции. Чтобы купить приличного форварда нужны хорошие деньги, к тому же ему еще нужно время прижиться в команде.

Поэтому не вижу смысла "Динамо" зимой покупать нападающего. Киевляне будут надеяться на своих. Шансы есть у всех: у Беседина, Русина и Супряги, – сказал Саленко.