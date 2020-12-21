Кого согреет зимнее солнце?  Акценты зрителя на промежуточном финише чемпионата Украины

Осень оставила по себе очень противоречивые ощущения. С одной стороны, смотришь в таблицу – и душа радуется: интриги в середине турнира – хоть ложкой мешай. Раньше у нас уже и лидер мог прилично оторваться к этому времени, а то и оба "табора" успевали уйти в небо, да и явные неудачники сезона вырисовывались четко. А тут еще и за "бронзой" очередь небывалая стоит.

С другой стороны, на мой взгляд любителя футбола, упало качество игры, которое неуклонно, хоть и медленно росло в последние годы. Хочешь не хочешь, невольно связываешь это с рекордным пополнением УПЛ за счет, опять же на мой взгляд, откровенно слабой Первой лиги. Поспешили и переборщили. И надежда лишь на то, что новички с толком проведут "каникулы" и прибавят.

Ведь, что ни говори, но у них не было возможности нормально подготовиться к новому сезону – по известным причинам. И вообще не стоит забывать о том, какую сумятицу внесла в наши планы в этом году пандемия. Безусловно, и она сказалась как на уровне игры, так и на плотности результатов. И никто не даст гарантии, что весной все нормализуется. Скорее даже наоборот.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 13 9 3 1 25-10 +15 30 2 Шахтер 12 7 5 0 30-11 +19 26 3 Десна 13 6 5 2 18-11 +7 23 4 Заря 12 5 5 2 23-10 +13 20 5 Ворскла 13 5 5 3 17-10 +7 20 6 Колос 13 4 6 3 18-16 +2 18 7 Олимпик 12 5 2 5 20-20 0 17 8 ФК Александрия 13 4 4 5 19-18 +1 16 9 ФК Мариуполь 13 4 4 5 14-19 -5 16 10 Ингулец 12 1 8 3 13-17 -4 11 11 ФК Минай 12 2 4 6 9-23 -14 10 12 Рух 13 1 6 6 12-23 -11 9 13 ФК Львов 12 2 3 7 8-26 -18 9 14 СК Днепр-1 13 2 2 9 16-28 -12 8

Болельщики "Динамо" уходят на паузу, согретые декабрьским солнцем – долгожданным лидерством. Даже не хочу комментировать волну, поднятую под девизом: "вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут". Я просто вижу заслуженное первое место и адекватный моим впечатлениям отрыв от конкурента в одну победу. Все по делу, однако.

Луческу сделал ровно то, что от него требовалось, что он умеет, и что в его возможностях. Не скажу, что команда волшебно преобразилась. Может быть, даже я где-то неоправданно ожидал от нее большего. "Динамо" не феерило, но кропотливо собирало очки. Как показалось, все-таки малость подсдувшись к промежуточному финишу. Так что ленточку рвали уже перейдя на шаг.

"Шахтер", пожалуй, потративший больше сил и эмоций в своей адской группе Лиги чемпионов, да и начавший сезон с психологической ямы после громкого провала на пороге финала Лиги Европы, оказался не готов к столь плотному соперничеству дома. Иначе сложно объяснить такие потери очков, как, к примеру, с "Рухом". И вторая позиция в таблице здесь также закономерна.

Но, имеющие глаза увидели, что потенциал команды Каштру гораздо мощнее. К тому же, в плей-офф Лиги Европы (пока они там будут идти в ногу) больше игровой нагрузки может выпасть уже на долю киевлян. Мы это видим даже по результатам первой жеребьевки. Поэтому ключевое значение приобретает, как "Динамо" проведет межсезонье и кем усилится. А не пополнится.

"Десна" представляется мне солидным коллективом, под руководством толкового специалиста планомерно прогрессирующим в УПЛ. И она тоже занимает свое законное третье место. Не знаю, кого как, а меня впечатлил подбор игроков в Чернигове. Чувствуется, что к этому подошли и ответственно, и со знанием дела. Как мне кажется, команда Рябоконя на поле может быть разной.

Словом, это мой фаворит "бронзовой" гонки на сегодня. Увы, не выше: "монстры" своего не упустят. И мне хотелось бы увидеть эту команду в Европе вновь: именно она может стать нашей лакмусовой бумагой, отражающей истинный уровень УПЛ сегодня. И давайте сразу договоримся: Кубок – вне нашей темы разговора. Уж больно это специфичный турнир. Особенно теперь.

"Заря" такая "Заря"… Если честно, осточертела уже эта осенняя раскачка и постепенный приход в себя. Одно и то же из года в год. Плюс финансовые, мягко выражаясь, качели. Если клуб существует ради выживания, о чем тогда здесь говорить? Нет, респект и уважуха за то, что боремся вопреки всему за высокие места. Только чего ради?

Ведь еврокампания была провалена с оглушительным треском. И все последующие показательные выступления, положа руку на сердце, имели такой же эффект, как припарки для мертвого. Акцентирую на этом потому что, разве не ради группы ЛЕ команда Скрипника билась и кусалась весь прошлый сезон? Чтобы потом ее, получается, бездарно просадить.

"Ворсклу" претендентом чуть ли не на чемпионство (!!!) сделала пресса. Не увидел в команде Максимова ничего выдающегося. Крепко сбитая, неуступчивая, бодрая командеха, где каждый туго знает свой маневр – это да. Такие вполне способны выловить свою рыбку в мутной водице нашего пруда. Но еле-еле "бронзовую", и при счастливом стечении обстоятельств.

Мне кажется, что полтавчане в запасе прочности уступят даже той же "Заре" - пока там опять полкоманды не разбежалось. Скорее они поборются за квалификацию ЛЕ. Но многое будет зависеть от того, насколько крепко будет стоять на ногах клуб. Согреет ли "Ворсклу" зимнее солнце?

"Колос" уважать себя заставил, а может ли выдумать лучше – время покажет. Прогресс команды Костышина в УПЛ был стремительным. По моему мнению, ключевую роль в этом сыграло участие в турнире первой шестерки в прошлом сезоне. А нынче Ковалевка демонстрирует уже стабильность. И в Европе, кстати, в грязь лицом не ударили.

Автора как-то обвиняли в городском снобизме. Возможно, и не без этого, но вот вам пример, когда село – это звучит гордо. Селяне, но не колхозники. Эдакие зажиточные крестьяне, знающие себе цену и не пугающиеся авторитетов.

"Олимпик" точно так же в свое время заставил изменить мое отношение к себе. Но это было уже давно, и подкупило то, что клуб круто пересмотрел свою футбольную философию. Приоритетом для него стала не борьба, а игра. Пусть не всегда это удается воплотить на поле, но желание играть просматривается. Сегодня "олимпийцев" мотыляет туда-сюда, но симпатии они вызывают.

У команды Климовского пока есть все шансы конкурировать за Европу, но как раз ей недостает какой-то солидности, что ли. Зато она чем-то, совсем неуловимо, напоминает мне старый добрый "Черноморец". И я лишний раз выражу сожаление, что у Гельзина не срослось с Одессой. Этот человек живет футболом, и это именно то, чего не хватает клубу из моего родного города.

"Александрия". С одной стороны, недурно иметь такого середняка в нынешнем чемпионате. С другой – этот статус скорее в минус клубу. Нет, никто его не сбрасывает со счетов, но возникло ощущение, что команда Шарана достигла потолка, остановилась в своем развитии. Может, и правы те, кто считает, что этот коуч уже ничего нового ей не даст? Как-то все безрадостно…

В то же время, младший Маркевич в Мариуполе доказал, что соответствует уровню УПЛ. Здесь как раз и поменяли тренера, что благотворно отразилось на игре. И если действительно "Мариуполь" весной будет играть сплошь дома, то перед ним открываются заманчивые перспективы. Остается лишь в сотый раз сожалеть о клейме фарм-клуба – изначально подрезанных крыльях.

"Ингулец" - вот это уже более типичный представитель футбольной провинции. Как по мне, именно команда Лавриненко привнесла с собой больше всего влияния Первой лиги. Да, она мастерски выковыривает очки, с нею приходится нелегко почти всем, и наверняка уж она-то не вылетит. Но это образчик нашего ремесленничества, при всех комплиментах от специалистов.

Если сравнивать, то лично мне ближе "Минай", который мнится более самобытным, что ли. Возможно, менее обученным тактически, но если говорить о каком-то свежем ветре в нашей "вышке", то он, на мой вкус, веет с Закарпатья. И это только в сравнении с другими пришельцами, разумеется. Простецкий, немного бесшабашный, но более нетипичный футбол.

Отчего-то менее всего воспринимаю всерьез "Рух". Может быть, из-за той опереточной атмосферы, что создает вокруг него президент клуба. Может быть, из-за того, что его главный тренер, в моих глазах, меньше всего похож на главного тренера. Конечно, могу ошибаться, но проект создает впечатление амбициозно-недолговечного. Но пока играться еще не наскучило.

"Львов" видится примером бестолкового менеджмента. На мой взгляд, у этой команды было все для успешного развития еще в момент ее появления в УПЛ. И очень хотелось бы посмотреть на нее хотя бы один полноценный сезон в том составе и с тем бразильским тренером. Потом был Бакалов, тоже ничего. Но здесь меняют тренеров, как перчатки, а игроков – как нижнее белье.

Сейчас вроде бы случайно повезло обнаружить в своем же штате кризис-менеджера. Но почему-то не отпускает ощущение, что остаться в "вышке" - это наше все. Нужны ли УПЛ такие команды?

О "Днепре" говорил уже достаточно много и нелицеприятно. Но не устаю поражаться, как можно с такой командой добиваться таких результатов. Соберись все эти люди в условной Одессе, думаю, наши болельщики были бы в восторге. И еще. А так ли хорош, на самом деле, Йовичевич, как нам его рисовала все та же пресса? Думаю, ответ мы узнаем весной.

Естественно, все вышесказанное – скользя по поверхности, так сказать, галопом по европам. Первое, что приходит в голову одному из любителей игры, который добросовестно отсмотрел практически все состоявшиеся матчи первого круга. У вас есть иное мнение, или хотите что-то добавить? Трибуна в нашем "подвале" к вашему распоряжению. Включите первый микрофон…

Только помните: здесь нет экспертов – мы обмениваемся впечатлениями. Ни больше, ни меньше. Погреемся на скупом зимнем солнышке?