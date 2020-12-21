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Скрипник: Матчи на характере против Десны и Александрии – жирная точка в этом сезоне

Премьер-лига
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Заре можно поставить 8 баллов за выступления в уходящем году?

Скрипник: Матчи на характере против Десны и Александрии – жирная точка в этом сезоне
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о выступлениях команды в первой части сезона.

– Пертурбации, которые были в начале прошлого сезона, мы входили тяжко. Потом разыгрались, поймали свою волну. С учетом нашего графика, команд, против которых играли – набирались опыта. Этот опыт пригодился перед паузой, когда играли с "Александрией" и с "Десной".

Не переживаем насчет психологии, потому что она у нас хорошая. Не проходят бесследно матчи против топовых европейских команд. Матчи на характере против "Десны" и "Александрии" – жирная точка в этом сезоне. Могу поздравить свою команду, все получается.

Конечно, хотелось бы более спокойных матчей, но имеем то, что имеем. Рады, что выигрываем. Пока так.

- В прошлом году вы поставили своей команде 9 баллов. Как бы сейчас оценили?

– Можно 8, хотя знаю, что они могут и 10. Сделаю 8, потому что мы стоим не на том месте в таблице, где хотим оказаться в итоге. Для этого у нас еще есть полкруга, тогда будем разговаривать, – сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов) ФК Александрия
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