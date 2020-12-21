Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Матчи на характере против Десны и Александрии – жирная точка в этом сезоне
Заре можно поставить 8 баллов за выступления в уходящем году?
Главный тренер "Зари"
– Пертурбации, которые были в начале прошлого сезона, мы входили тяжко. Потом разыгрались, поймали свою волну. С учетом нашего графика, команд, против которых играли – набирались опыта. Этот опыт пригодился перед паузой, когда играли с "Александрией" и с "Десной".
Не переживаем насчет психологии, потому что она у нас хорошая. Не проходят бесследно матчи против топовых европейских команд. Матчи на характере против "Десны" и "Александрии" – жирная точка в этом сезоне. Могу поздравить свою команду, все получается.
Конечно, хотелось бы более спокойных матчей, но имеем то, что имеем. Рады, что выигрываем. Пока так.
- В прошлом году вы поставили своей команде 9 баллов. Как бы сейчас оценили?
– Можно 8, хотя знаю, что они могут и 10. Сделаю 8, потому что мы стоим не на том месте в таблице, где хотим оказаться в итоге. Для этого у нас еще есть полкруга, тогда будем разговаривать, – сказал Скрипник.
Популярное сейчас
- WhoScored: Малиновский получил посредственную оценку за матч с Ромой
- Примера. 14-й тур. Эйбар - Реал 1:3. Начали за здравие, но потом...
- Скончался садовник, на которого сегодня упал фонарь на стадионе во Франции
- КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО