Скрипник: Матчи на характере против Десны и Александрии – жирная точка в этом сезоне

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о выступлениях команды в первой части сезона.

– Пертурбации, которые были в начале прошлого сезона, мы входили тяжко. Потом разыгрались, поймали свою волну. С учетом нашего графика, команд, против которых играли – набирались опыта. Этот опыт пригодился перед паузой, когда играли с "Александрией" и с "Десной".

Не переживаем насчет психологии, потому что она у нас хорошая. Не проходят бесследно матчи против топовых европейских команд. Матчи на характере против "Десны" и "Александрии" – жирная точка в этом сезоне. Могу поздравить свою команду, все получается.

Конечно, хотелось бы более спокойных матчей, но имеем то, что имеем. Рады, что выигрываем. Пока так.

- В прошлом году вы поставили своей команде 9 баллов. Как бы сейчас оценили?

– Можно 8, хотя знаю, что они могут и 10. Сделаю 8, потому что мы стоим не на том месте в таблице, где хотим оказаться в итоге. Для этого у нас еще есть полкруга, тогда будем разговаривать, – сказал Скрипник.