Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили

У "Ворсклы" хорошие рабочие отношения с "Динамо". Сергей Кравченко, Евгений Селин, Роман Безус, Артем Громов когда-то переходили в "Динамо" именно после удачной игры за полтавскую команду. Зураб Очигава, Сергей Мякушко, Дмитрий Хлебас, Андрей Оберемко (еще раньше – Денис Главина и Григорий Ярмаш), напротив, шли в Полтаву из "Динамо" за игровой практикой. Кому-то такое сотрудничество пошло на руку, для кого-то не стало определяющим шагом в карьере – но факт остается фактом. Георгий Цитаишвили идет протоптанной тропинкой.

Он оказался одним из немногих, кто в течение полугодовой каденции Луческу в "Динамо" получил мало шансов. Хотя в начале сезона речь шла о том, что румынском тренеру нравится как игрок этот парень. Не факт, что и сейчас на перспективах Цитаишвили поставлено крест, просто одного лишь желания играть и проявлять себя (этого у Цитаишвили – хоть отбавляй) недостаточно для достойной конкуренции с Цыганковым, Де Пеной, Вербичем, Родригесом. Проще говоря – слишком сильные конкуренты на позиции Георгия.

Аренда – это неплохо. Аренда с гарантированной игровой практикой – это вообще замечательно. Плохо для Цитаишвили лишь то, что он зимние сборы проведет не под руководством Луческу. Очевидно, что эти сборы будут более плодотворными, чем летние, когда Луческу только знакомился с коллективом и форсировал подготовку под старт квалификации Лиги чемпионов. Сейчас же больше и времени, и знаний о возможностях игроков, и планов. Но Цитаишвили будет готовиться у Максимова.

У "Ворсклы" довольно простая игра, акцент делается на физической готовности и дисциплине. Георгий Цитаишвили со своей скоростью и находчивостью может стать для полтавчан тем, кем для "Александрии" является Кирилл Ковалец – островком креативности. Вопрос в том, что для себя из этой аренды возьмет сам игрок и сможет ли он впоследствии бороться за основной состав "Динамо"?

В Полтаве классно выглядели Мякушко и Хлёбас, но никто из них так и не прижился в "Динамо" после возвращения из аренды. Это к тому, что удачная игра за середняка УПЛ еще не гарантирует светлого будущего в столичном гранде. Нужно прогрессировать в плоскости менталитета и на тренировках. А это процесс длительный и невидимый для постороннего глаза.

Оценить сможем только после возвращения Цитаишвили в "Динамо". Спрогрессирует или будет топтаться на месте Георгий? Уменьшится ли летом конкуренция на его позиции? Вопросы, на которые сейчас невозможно ответить.