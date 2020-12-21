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Насколько внимательно вы следили за первой частью УПЛ 20/21 - тест от UA-Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Хватит ли вам 4 минуты, чтобы ответить на все вопросы?

Насколько внимательно вы следили за первой частью УПЛ 20/21 - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На зимний перерыв команды УПЛ ушли, сыграв первый круг соревнований. Так называемым зимним чемпионом стало киевское "Динамо". Столичный клуб опережает донецкий "Шахтер", идущий вторым, лишь на один зачетный балл, поэтому весенняя часть чемпионата должна быть интересной.

А пока мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой частью УПЛ 20/21, пройдя наш тест.

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В статье: Украинская Премьер-лига квиз от UA-Футбол
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