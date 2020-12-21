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Тренер Руха: Не стоит радоваться ничьей - матч против Шахтера нужно было выигрывать

Премьер-лига
(2 голосов)

Дерзко, но так и надо

Тренер Руха: Не стоит радоваться ничьей - матч против Шахтера нужно было выигрывать
Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык прокомментировал игру своей команды против грандов украинского футбола в дебютном сезоне на высшем уровне. Специалист, в частности, отметил, что в матче с "Шахтером" его команда сыграла вничью "благодаря высокой организации игры в обороне и самоотдачи", однако он убежден, что "Рух" должен был брать три очка.

"Мы не дали "Шахтеру" создать много моментов у наших ворот, после перерыва забили первыми, почти весь второй тайм играли в большинстве. Считаю, в таких матчах нужно выжимать максимум".

Федык не согласился с одним из экспертов, который назвал слова о том, что "Рух" должен побеждать горняков, несколько дерзкими ...

"Они не были дерзкими учитывая ту ситуацию, которая складывалась на поле. Я уверен, если бы перед игрой сказали, что будет ничья, многие радовались бы этому. Но игра складывалась так, что мы обязаны брать три очка. В конце матча момент был у Кондракова, но он не забил. Не вижу ничего вызывающего в том, что жалею о нереализованных шансов своей команды. Если бы победили, это непременно дало бы нам положительный импульс в следующих поединках.

Но как бы ни было, ничья с "Шахтером" тоже очень достойный результат. После игры в раздевалку зашел президент, поздравил команду. Конечно, это очень важный аспект. Мы двигаемся в одном направлении. Мы все вместе радуемся, когда получаем результат, и вместе переживаем, когда что-то не удается. Но мое мнение: не стоит радоваться, когда добываешь ничью. Надо радоваться победам. Приучать себя к тому, что ничейный результат - особенно, если это домашняя игра - нельзя воспринимать как позитив".

Что касается поединка с "Динамо", то тренер "Руха" назвал ключевой момент, который повлиял на результат:

"До забитого гола "Динамо" у наших ворот практически ничего не создало. Допустили ошибки на левом фланге и Цыганков очень грамотно поступил в тот момент, отдав на де Пену ... После того могли красиво обороняться, но пытались во втором тайме все же сравнять счет. Предпосылки были, но реальных возможностей в той игре мы так и не создали. Киевляне грамотно защищались и невооруженным глазом было видно еще до матча, как они настраивались на нас. Жаль, что нас тогда не могли поддержать зрители на стадионе. Во Львове очень классно болеют".

Напомним, что "Рух" после 13 сыгранных матчей занимает 12-е место. В активе львовян девять набранных очков (одна победа и шесть ничьих).

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В статье: Рух (Львов) Иван Федык
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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LAZ E183 (Рига)
21.12.2020 в 16:49
Бач, як пір'я розправив...
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0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
21.12.2020 в 15:38
Так вже награли на перемогу, що нарешті в 13 матчі її здобули.
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+2
-1
football_soccer (Украина)
21.12.2020 в 15:21
оооо дааа, помню я как ребятки этого Федыка стремились выиграть тот матч, с последних минут 25 игры, они провалялись на газоне минут с 10 чистого времени, а в дополнительное время вишенка на торте это угловой, где они больше минуты стояли возле мяча и не разыгрывали угол, за что получили жёлтую... Впервые увидел такое, что бы дали жёлтую за задержку времени при угловом )))) а этот ещё рассказывает , что они на победу играли. Клоун
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+3
-1
Mexxxxx (Просяная)
21.12.2020 в 14:41
Ничего, будет второй круг, можно будет и обыгрывать
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+1
-1
LAZ E183 (Рига)
21.12.2020 в 16:50
Ну може в другому колі переграють ще раз Дніпро-1, бо більше нікого.
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0
0


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