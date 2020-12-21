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Сидорчук про свой фол на Корниенко: Расписали так, мол, я едва не убил человека

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан киевлян удивлен резонансом и непоследовательными решениями КДК УАФ

Сидорчук про свой фол на Корниенко: Расписали так, мол, я едва не убил человека
Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук дал интервью журналу "Футбол", в котором прокомментировал свой фол на Викторе Корниенко, за который получил три матча дисквалификации.

— Что вы вынесли из неуместного подката в адрес Виктора Корниенко?

— Неуместный, считаете?

— Было видно, что Корниенко быстрее на мяче, чем вы...

— Видите, как мнения разнятся. С моей "колокольни" казалось иначе — в частности, что я успею выбить мяч. У меня было намерение сыграть в мяч и сыграть чисто. Рядовой игровой эпизод. Я даже сейчас так считаю, пересмотрев не раз повтор. Это был динамичный эпизод, какие-то доли секунды, а вы оцениваете эпизод только по конечному итогу. Нет сомнения, что желтая карточка заслуженная. Красная ли? Вопрос.

Я не могу не коснуться темы судейства. Для меня это больная тема. Большие интервью я редко даю, а потому хочу детально высказаться — то, о чем накипело.

Во-первых, для меня загадка, почему за фол Кане против Леднева дают две игры (недавний матч "Динамо" — "Ворскла" — ред.), а мне три. Я просто не понимаю логики решений КДК. Я хочу, чтобы они объяснили, чем фол Кане менее опасен, нежели мой. Когда мне наносит травму Цвек ("Заря" — "Динамо" в прошлом чемпионате - прим.), ему тоже дали три матча, но вы сравните его фол с моим! Небо и земля. И никто не ходил и не кричал, что футболист может закончить карьеру. Здесь же я в свой адрес услышал одни обвинения со стороны известного всем канала (слова комментатора каналов "Футбол" Кирилла Круторогова — авт.). Большего бреда сказать нельзя было — чтобы футболист завершил карьеру из-за того, что подвернул голеностоп?!

Если разбирать эпизод, я лишь посодействовал к возможному нанесению травмы. Я попадаю ему в ногу, и она у него ставится неправильно. Такой момент может случиться с каждым. Футбол — контактная игра. Мне не нравится подача информации. Расписали так, мол, я едва не убил человека.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (15)
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Fontango (Kharkov)
21.12.2020 в 19:08
Если это действительно слова Сидорчука, а не вырванная из контекста, фантазия журналистов... То Силорчук, мерзавец!!!!! это я ещё мягко выразился!
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
21.12.2020 в 19:02
Во ДЕ БИ ЛИтературне слівце знайти О! Сліпиши! Так, що знаходячись на полі футболіст повинен думати не тільки про себе і свої "забаганки", але і про "товаришів по ремеслу"! А тут бажання - зіграти в м'яч, не співпало з можливістю... втомою. Тому дістався тільки до ноги суперника та отримав червону! Проте головне про що Сидорчук каже чому, коли його дійсно зламали не було такого хайпу?! Про "вбивство" До речи "постраждалий" теж прийняв цей момент, як ігровий... Мабуть тому і найбільше травм саме у футболі, бо не "бережуть" один одного І вважають це нормою.
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0
-1
Червяк (Донецкая)
21.12.2020 в 18:56
Интервью показало две вещи: 1-е. Сидочук не осознал своей ошибки (а именно за осознание ему скостили один матч дисквала. 2-е. Он совсем не знает правила подкатов: нога не должна отрываться от газона. Если поднятой ногой цепляешь соперника, то это красная
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.12.2020 в 18:52
Сидорчук сволочь покалечил человека ,а мог бы инвалидом сделать и еще сем то недоволен
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+2
0
дедушка (Сумы)
21.12.2020 в 18:48
Когда Цвек пробил щиток шипами,дали ему 3 матча пропуска.Так вот Цвек не успел отбыть дискф,а Сидор уже играл.
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+3
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
21.12.2020 в 18:40
Тоді навіщо вибачався?
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+2
0
mizu (Южноукраїнськ)
21.12.2020 в 18:36
Корнієнко треба в балет. А що скажете про Ван Дейка. Не плаче що кар'єру зломали?.
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0
-4
skopa (Харьков)
21.12.2020 в 18:33
Вообще , сыграно не прямой ногой, подкат как бы правильный, или почти правильный., но...но и но...Прыжок в подкат выполнен с бокового разбега, когда складываются скорости самого движения в момент приема и разбега футболиста..Это как разница в толчке и игре корпусом, при которой ты бежишь в одном направлении с соперником, а в боковом направлении оттесняешь противника плечом, иногда довольно резко, но это все в пределах правил..Если Сидорчук считает правильным подкатомс разбегу врезаться в бегущего перпендикулярно игрока, то у него не в порядке с головой, как и у тренеров, натаскивающих таких сидорчуков...
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+6
-2
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IM-RM-DK (Miami)
21.12.2020 в 18:22
Что логики в решениях судьей и КДК нет ,в этом он прав на 100%..а даунецким любителям пенисова ,лучше закрыть свои вонючие рты и молчать!!..а то тут модна на две страницы описать футбольное бразильское быдло ,начиная с дауна фернандиньо и заканчивая плаксой тайсоном!
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+3
-5
Директор холдинга (Ясный)
21.12.2020 в 18:03
Этот цепной пес и дальше будет кидаться шипами в ноги соперников. Это имбецил рода уникальный заборожский даун.
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+9
-4
Старый Олигарх (Tel Aviv )
21.12.2020 в 18:01
Да!!! Занавес!! Признаюсь честно, не ожидал!!!! Беру свои слова про сидора назад!!! Если у нас ярмола— футбольное быдло!! То сидор получается тупое футбольное быдло!!! Прогресс на лицо, однако!!! А чего ожидать какой президент, такие и любители сов с футболистами!!! Шахтёр Чемпион!!!!!
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+8
-3
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
21.12.2020 в 18:00
Какой же сидор все таки конченный , чуть не сломал карьеру игроку , а ему со своей колокольни жёлтая
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+11
-3
andyua (Kyiv)
21.12.2020 в 18:38
Тупоголовий дерев'яний костолом, таким він завжди був, таким і залишиться
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+1
0
аалекс ( Крым)
21.12.2020 в 17:37
Видно, что осознал.
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+6
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
21.12.2020 в 17:36
Если травмировал,значит чуть не убил,костолом
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+10
-2


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