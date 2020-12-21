Сидорчук про свой фол на Корниенко: Расписали так, мол, я едва не убил человека

Капитан киевского " Динамо " Сергей Сидорчук дал интервью журналу "Футбол", в котором прокомментировал свой фол на Викторе Корниенко, за который получил три матча дисквалификации.

— Что вы вынесли из неуместного подката в адрес Виктора Корниенко?

— Неуместный, считаете?

— Было видно, что Корниенко быстрее на мяче, чем вы...

— Видите, как мнения разнятся. С моей "колокольни" казалось иначе — в частности, что я успею выбить мяч. У меня было намерение сыграть в мяч и сыграть чисто. Рядовой игровой эпизод. Я даже сейчас так считаю, пересмотрев не раз повтор. Это был динамичный эпизод, какие-то доли секунды, а вы оцениваете эпизод только по конечному итогу. Нет сомнения, что желтая карточка заслуженная. Красная ли? Вопрос.

Я не могу не коснуться темы судейства. Для меня это больная тема. Большие интервью я редко даю, а потому хочу детально высказаться — то, о чем накипело.

Во-первых, для меня загадка, почему за фол Кане против Леднева дают две игры (недавний матч "Динамо" — "Ворскла" — ред.), а мне три. Я просто не понимаю логики решений КДК. Я хочу, чтобы они объяснили, чем фол Кане менее опасен, нежели мой. Когда мне наносит травму Цвек ("Заря" — "Динамо" в прошлом чемпионате - прим.), ему тоже дали три матча, но вы сравните его фол с моим! Небо и земля. И никто не ходил и не кричал, что футболист может закончить карьеру. Здесь же я в свой адрес услышал одни обвинения со стороны известного всем канала (слова комментатора каналов "Футбол" Кирилла Круторогова — авт.). Большего бреда сказать нельзя было — чтобы футболист завершил карьеру из-за того, что подвернул голеностоп?!

Если разбирать эпизод, я лишь посодействовал к возможному нанесению травмы. Я попадаю ему в ногу, и она у него ставится неправильно. Такой момент может случиться с каждым. Футбол — контактная игра. Мне не нравится подача информации. Расписали так, мол, я едва не убил человека.