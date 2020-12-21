На сборах в Турции Александрия проведет пять спаррингов и просмотрит возможных новичков

Футболисты " Александрии ", который на данный момент находятся на отдыхе, возвращаются из отпуска 9 января.

На 21 января запланирован вылет на очередной этап подготовки в Турцию, где подопечные Владимира Шарана собираются провести пять спаррингов.

Пока что кадровых изменений в "Александрии" нет. Однако на сборе в Турции обязательно будут потенциальные новички, в первую очередь, александрийцы заинтересованы в приглашении забивного нападающего.

Напомним, что после осенней части чемпионата УПЛ "Александрия" занимает восьмое место, набрав 16 очков.