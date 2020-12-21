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На сборах в Турции Александрия проведет пять спаррингов и просмотрит возможных новичков
Александрия заинтересована в приглашении нападающего
Футболисты "
На 21 января запланирован вылет на очередной этап подготовки в Турцию, где подопечные Владимира Шарана собираются провести пять спаррингов.
Пока что кадровых изменений в "Александрии" нет. Однако на сборе в Турции обязательно будут потенциальные новички, в первую очередь, александрийцы заинтересованы в приглашении забивного нападающего.
Напомним, что после осенней части чемпионата УПЛ "Александрия" занимает восьмое место, набрав 16 очков.
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