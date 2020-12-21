  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На сборах в Турции Александрия проведет пять спаррингов и просмотрит возможных новичков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На сборах в Турции Александрия проведет пять спаррингов и просмотрит возможных новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия заинтересована в приглашении нападающего

На сборах в Турции Александрия проведет пять спаррингов и просмотрит возможных новичков
Новина українською

Футболисты "Александрии", который на данный момент находятся на отдыхе, возвращаются из отпуска 9 января.

На 21 января запланирован вылет на очередной этап подготовки в Турцию, где подопечные Владимира Шарана собираются провести пять спаррингов.

Пока что кадровых изменений в "Александрии" нет. Однако на сборе в Турции обязательно будут потенциальные новички, в первую очередь, александрийцы заинтересованы в приглашении забивного нападающего.

Напомним, что после осенней части чемпионата УПЛ "Александрия" занимает восьмое место, набрав 16 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...