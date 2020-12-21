25 декабря выйдет фильм-история ФК Десна 60 лет

60 лет ревут трибуны на матчах " Десны ", а футболисты делают все, чтобы оправдать доверие болельщиков.

Они обыгрывали команды со всего мира. Несмотря на неудачи, шли к своей цели. О тех, кто забивал первые мячи в ворота соперников, и о тех, кто выступает сейчас на европейских аренах в бело-синей форме.

Фильм-история ФК "Десна" 60 лет. 25 декабря в 19:10 на телеканале "UA: ЧЕРНИГОВ".