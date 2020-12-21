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25 декабря выйдет фильм-история ФК Десна 60 лет
Фильм выйдет на канале UA: ЧЕРНИГОВ
60 лет ревут трибуны на матчах "
Они обыгрывали команды со всего мира. Несмотря на неудачи, шли к своей цели. О тех, кто забивал первые мячи в ворота соперников, и о тех, кто выступает сейчас на европейских аренах в бело-синей форме.
Фильм-история ФК "Десна" 60 лет. 25 декабря в 19:10 на телеканале "UA: ЧЕРНИГОВ".
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