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25 декабря выйдет фильм-история ФК Десна 60 лет

Премьер-лига
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Фильм выйдет на канале UA: ЧЕРНИГОВ

25 декабря выйдет фильм-история ФК Десна 60 лет
Новина українською

60 лет ревут трибуны на матчах "Десны", а футболисты делают все, чтобы оправдать доверие болельщиков.

Они обыгрывали команды со всего мира. Несмотря на неудачи, шли к своей цели. О тех, кто забивал первые мячи в ворота соперников, и о тех, кто выступает сейчас на европейских аренах в бело-синей форме.

Фильм-история ФК "Десна" 60 лет. 25 декабря в 19:10 на телеканале "UA: ЧЕРНИГОВ".

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В статье: Десна (Чернигов)
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