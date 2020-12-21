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Сидорчук: Не могу смотреть ТК Футбол со звуком из-за некомпетентности комментаторов

Премьер-лига
(2 голосов)

Мнение капитана Динамо по трансляциям УПЛ

Сидорчук: Не могу смотреть ТК Футбол со звуком из-за некомпетентности комментаторов
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в интервью журналу "Футбол" высказался относительно уровня украинских футбольных комментаторов.

- Украинские комментаторы комментируют лучше, чем футболисты играют?

- Не мне судить. Но я не смотрю украинский чемпионат на каналах "Футбол" со звуком. Вот просто не могу из-за такой некомпетентности. Честно, не понимаю, может быть, для простых людей, которые не связаны со спортом, они говорят хорошие вещи, но я ничего полезного в этом не нахожу. Единственный, кого я могу слушать — Виктор Вацко. Мне нравится, как он комментирует — эмоциональность, подача, знание материала. На Мегого хорошие ребята, но, к сожалению, я не знаю их фамилий.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) ТК Футбол
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
21.12.2020 в 19:07
Щось все по шаблону сьогодні
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Pokeruga (Кропивницкий)
21.12.2020 в 19:01
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simargl (Чернигов)
21.12.2020 в 18:56
На УНИАН что ли лучше ))?
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