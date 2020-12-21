Сидорчук: Не могу смотреть ТК Футбол со звуком из-за некомпетентности комментаторов

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук в интервью журналу "Футбол" высказался относительно уровня украинских футбольных комментаторов.

- Украинские комментаторы комментируют лучше, чем футболисты играют?

- Не мне судить. Но я не смотрю украинский чемпионат на каналах "Футбол" со звуком. Вот просто не могу из-за такой некомпетентности. Честно, не понимаю, может быть, для простых людей, которые не связаны со спортом, они говорят хорошие вещи, но я ничего полезного в этом не нахожу. Единственный, кого я могу слушать — Виктор Вацко. Мне нравится, как он комментирует — эмоциональность, подача, знание материала. На Мегого хорошие ребята, но, к сожалению, я не знаю их фамилий.