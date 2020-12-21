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Федык: Мне не очень нравятся сравнения с Нагельсманном

Премьер-лига
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Тренер уверен, что каждый должен идти своим путем

Федык: Мне не очень нравятся сравнения с Нагельсманном
Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык, который является одним из самых молодых тренеров в УПЛ, рассказал о свое работе в львовском клубе.

- Вы один из самых молодых тренеров в УПЛ. Насколько этот фактор отсутствия опыта на таком уровне сказывается?

- Я к этому спокойно отношусь. Не думаю, что это какая-то проблема.

- После матчей спите хорошо спите или анализируете игру?

- Хорошо поспать сейчас редко удается. Это еще в июне началось... (Смеется).

- Насколько трудно или легко молодому тренеру воспринимать критику болельщиков, которая на протяжении сезона была направлена ​​в ваш адрес?

- Молодому тренеру, наверное, было бы выдержать давление и критику. Мне нетрудно. Я на нее не обращаю внимания. Воспринимаю критику руководства и людей, которые понимают процессы, происходящие внутри клуба.

- Впровдовж сезона журналисты из-за вашего возраста сравнивали вас с еще одним молодым наставником - Юлианом Нагельсманном. Вам импонирует это?

- Мне не очень нравятся сравнения. Каждый человек идет своим путем. Сравнение с кем-то неуместны. Тем более, если сравнивают с человеком, который уже многого достиг.

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В статье: Рух (Львов) Юлиан Нагельсманн Иван Федык
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Источник:
ФК Рух

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