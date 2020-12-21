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Федык: Мне не очень нравятся сравнения с Нагельсманном
Тренер уверен, что каждый должен идти своим путем
Главный тренер "
- Вы один из самых молодых тренеров в УПЛ. Насколько этот фактор отсутствия опыта на таком уровне сказывается?
- Я к этому спокойно отношусь. Не думаю, что это какая-то проблема.
- После матчей спите хорошо спите или анализируете игру?
- Хорошо поспать сейчас редко удается. Это еще в июне началось... (Смеется).
- Насколько трудно или легко молодому тренеру воспринимать критику болельщиков, которая на протяжении сезона была направлена в ваш адрес?
- Молодому тренеру, наверное, было бы выдержать давление и критику. Мне нетрудно. Я на нее не обращаю внимания. Воспринимаю критику руководства и людей, которые понимают процессы, происходящие внутри клуба.
- Впровдовж сезона журналисты из-за вашего возраста сравнивали вас с еще одним молодым наставником - Юлианом Нагельсманном. Вам импонирует это?
- Мне не очень нравятся сравнения. Каждый человек идет своим путем. Сравнение с кем-то неуместны. Тем более, если сравнивают с человеком, который уже многого достиг.
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