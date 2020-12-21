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Цыганык: Яремчук хочет уйти из Гента уже зимой

Премьер-лига
(1 голосов)

Только отпустит ли клуб

Цыганык: Яремчук хочет уйти из Гента уже зимой
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что форвард "Гента" Роман Яремчук хочет сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

"Яремчук хочет уйти из "Гента", а приоритет - топ-чемпионат. Или топ-клуб не из топ-5 чемпионатов. "Рома" им интересовалась раньше. И "Галатасарай".

Вопрос в деньгах, которые предложат "Генту". Но то, что Яремчук может уйти зимой, это однозначно", - сказал Цыганык.

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Напомним, что Яремчук хотел покинуть "Гент" еще летом, из-за чего даже конфликтовал с руководством клуба, но тогда трансфер так и не состоялся.

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В статье: Роман Яремчук Игорь Цыганык Гент
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Oлeкcин (Н.)
21.12.2020 в 22:27
Что-то как-то Цыгавнюка стало слишком много на этом сайте...
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