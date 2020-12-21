Цыганык: Яремчук хочет уйти из Гента уже зимой

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что форвард "Гента" Роман Яремчук хочет сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

"Яремчук хочет уйти из "Гента", а приоритет - топ-чемпионат. Или топ-клуб не из топ-5 чемпионатов. "Рома" им интересовалась раньше. И "Галатасарай".

Вопрос в деньгах, которые предложат "Генту". Но то, что Яремчук может уйти зимой, это однозначно", - сказал Цыганык.

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Напомним, что Яремчук хотел покинуть "Гент" еще летом, из-за чего даже конфликтовал с руководством клуба, но тогда трансфер так и не состоялся.