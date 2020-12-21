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Журналист: Тайсон зарабатывает в Шахтере порядка 3,5 млн евро в год

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Цыганык рассказал, как обстоят дела с возможным новым контрактом бразильца

Журналист: Тайсон зарабатывает в Шахтере порядка 3,5 млн евро в год
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о будущем Тайсона в "Шахтере", у которого летом заканчивается контракт с клубом.

"Что касается Тайсона. У него самая большая зарплата из всех игроков "Шахтера". Для клуба это достаточно дорогой футболист. Где-то Каштру позволял себе не ставить Тайсона в состав, но, как показала Лига чемпионов, в поединках, в которых принимал участие Тайсон, команда демонстрировала свой лучший футбол.

Сейчас дилемма у руководства "Шахтера": продлевать контракт с Тайсоном или нет. По моей информации, с Тайсоном начался серьезный контакт. "Шахтер" должен предложить футболисту какое-то соглашение. Насколько мне известно (могу ошибиться в небольших цифрах), у Тайсона контракт 3,5 млн евро в год. Сомневаюсь, что Тайсон пойдет на понижение зарплаты. Но это уже вопрос переговорного процесса. Думаю, что этот процесс будет продолжаться до лета. Недаром сейчас появилась информация, что Тайсон готов идти на определенный контакт с руководством "Шахтера", - рассказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что в услугах Тайсона также заинтересован ряд клубов из Европы и Азии, а потому вариант с возвращением в "Интернасьонал" не является основным на данный момент.

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В статье: Тайсон Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
football hub

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
21.12.2020 в 20:29
Посмотрел сколько другие предлагают и попросился обратно, мол семя семьей, а сердцу не прикажешь)))
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