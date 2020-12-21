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Чеснаков, Кулач и Опанасенко восстановились после травм

Премьер-лига
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И присоединятся к Ворскле сразу после отпуска

Чеснаков, Кулач и Опанасенко восстановились после травм
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Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал, почему он не выходил на поле в трех последних матчах УПЛ.

"В матче десятого тура с "Колосом" мне не удалось избежать мышечной травмы. Наш медицинский персонал, хотя и очень старался, но мне так и не удалось восстановиться даже к заключительному календарному поединку перед отпуском - с "Минаем".

Прошло еще почти две недели, реабилитационный процесс продолжался, боли в ноге уже не беспокоят и появилась уверенность, что в начале января, когда "Ворскла" вернется из отпуска, я смогу начать подготовку к весенней части чемпионата в общей группе.

К сожалению, в последних турах "Ворскла" не смогла задействовать по разным причинам сильнейший состав, что негативно сказалось на выступлении команды. Однако, как мне стало известно, сейчас лазарет уже опустел: кроме меня также восстановились Владислав Кулач и Евгений Опанасенко", - рассказал Чеснаков.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Евгений Опанасенко Владислав Кулач
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