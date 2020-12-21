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Источник: Динамо интересовалось Кухаревичем, но Козловский запросил сумму с шестью нулями
Эпопея с переходом нападающего в Андерлехт продолжается
Ведущие "ТаТоТаке" рассказали об интересе "
"По информации источников, "Динамо" действительно интересовалось игроком, однако президент "Руха" Григорий Козловский озвучил киевскому клубу сумму за игрока с шестью нулями (естественно, что не гривен), после чего Игорь Суркис переговоры свернул.
В то же время, на данный момент Кухаревич действительно близок к переходу в "Андерлехт", однако, там совершенно другая, как выразился источник, "смешная сумма".
Впрочем, по условиям трансфера, "Рух" будет иметь 40-50% от последующей перепродажи Кухаревича бельгийским клубом, и на этом львовский клуб и хочет сыграть, надеясь на то, что футболист сможет проявить себя и в дальнейшем будет продан за приличную сумму.
Также отмечается, что Кухаревич недавно ушел от своего старого агента, и на данный момент делами игрока занимается Вадим Шаблий, который и пообещал парню продавить его трансфер в "Андерлехт". На данный момент авторизация Кухаревича от "Руха" выдана именно на компанию Шаблия ProStar.
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