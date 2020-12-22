Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко
В дерби с "Шахтером"
Телекомментатор ТК Футбол Кирилл Круторогов ответил на интервью капитана и полузащитника киевского "
Круторогов напомнил, что с последнего матча "Динамо" и "Шахтера" прошло полтора месяца.
А Сергей до сих пор считает, что в эпизоде с Корниенко заслуживал желтую карточку, не чувствует вины перед соперником, хотя бы какого-то минимального сочувствия. Но держит обиду на комментаторов.
Собственно, несмотря на то, что футбол контактный вид спорта, недавно любые действия на поле, которые даже не приводят, а могут привести к причинению травмы сопернику, считаются серьезным игровым нарушением и наказывается красной карточкой.
В том же матче опытный Сидорчук стал причиной серьезной травмы 21-летнего парня, который только недавно получил возможность играть на топовом уровне, в частности, в Лиге чемпионов, должен был отправляться в лагерь национальной сборной. Впервые в карьере. Но вместо того выбыл на несколько месяцев.
После того матча, вспоминает Кирилл, он написал в Инстаграме слова поддержки в адрес Виктора Корниенко.
Этот матч я не комментировал, он вообще транслировался на других каналах. А теперь Сергей Сидорчук под одну "гребенку" обвиняет комментаторов каналов Футбол в некомпетентности. Такая вот "беспристрастность" к "предвзятым".
Популярное сейчас
- Эсеола: В УПЛ я бы рассматривал только топ-2 клуба
- Челси - Вест Хэм 3:0. Забили шесть, засчитали три
- Ман Сити предложит новый контракт игроку, которого летом выставляли на продажу
- Кравец, Селезнев и Гладкий подрывают информпространство. Пора возвращаться Милевскому? ВИДЕО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО