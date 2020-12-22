  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко

Премьер-лига
(3 голосов)

В дерби с "Шахтером"

Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко
Новина українською

Телекомментатор ТК Футбол Кирилл Круторогов ответил на интервью капитана и полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорчука - тот выразил возмущение комментированием поединка с "Шахтером" в УПЛ, когда киевляне потерпели поражение 0:3, а сам Сергей был удален за очень грубый фол против флангового игрока "горняков" Виктора Корниенко.

Круторогов напомнил, что с последнего матча "Динамо" и "Шахтера" прошло полтора месяца.

Читайте такжеСидорчук про свой фол на Корниенко: Расписали так, мол, я едва не убил человека

А Сергей до сих пор считает, что в эпизоде ​​с Корниенко заслуживал желтую карточку, не чувствует вины перед соперником, хотя бы какого-то минимального сочувствия. Но держит обиду на комментаторов.

Собственно, несмотря на то, что футбол контактный вид спорта, недавно любые действия на поле, которые даже не приводят, а могут привести к причинению травмы сопернику, считаются серьезным игровым нарушением и наказывается красной карточкой.

Читайте такжеДинамо - Шахтёр 0:3. Обзор матча и видео голов

В том же матче опытный Сидорчук стал причиной серьезной травмы 21-летнего парня, который только недавно получил возможность играть на топовом уровне, в частности, в Лиге чемпионов, должен был отправляться в лагерь национальной сборной. Впервые в карьере. Но вместо того выбыл на несколько месяцев.

После того матча, вспоминает Кирилл, он написал в Инстаграме слова поддержки в адрес Виктора Корниенко.

Этот матч я не комментировал, он вообще транслировался на других каналах. А теперь Сергей Сидорчук под одну "гребенку" обвиняет комментаторов каналов Футбол в некомпетентности. Такая вот "беспристрастность" к "предвзятым".

Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Кирилл Круторогов
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
22.12.2020 в 09:12
А что вы хотели ?Игроки Динамо привыкли к многолетней безнаказанности: голы из офсайда,левые пенальти,не замечаемые карманными судьями грубые нарушения(которые продинамовскими комментаторами) трактуются как ИГРОВЫЕ-Все это сказывается на их менталитете.И тут вдруг ВАР!Как говориться,чисто ЗДРАСЬТЕ!
Ответить
+5
0
Rostyslav Luchyshyn
22.12.2020 в 08:29
круторогову хіба тараканячі перегони коментувати
Ответить
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
22.12.2020 в 08:21
Хочет желтую - дайте ему еще и желтую...
Ответить
+6
-1
Просто Квашин (Харьков)
22.12.2020 в 09:08
тебе ущербный по ибалу дать надо...
Ответить
0
-2
маклауд (Украина)
22.12.2020 в 08:13
Кротячая помойка опять завоняла эфир)))
Ответить
+1
-8


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...