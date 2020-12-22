Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко

Телекомментатор ТК Футбол Кирилл Круторогов ответил на интервью капитана и полузащитника киевского " Динамо " Сергея Сидорчука - тот выразил возмущение комментированием поединка с "Шахтером" в УПЛ, когда киевляне потерпели поражение 0:3, а сам Сергей был удален за очень грубый фол против флангового игрока "горняков" Виктора Корниенко.

Круторогов напомнил, что с последнего матча "Динамо" и "Шахтера" прошло полтора месяца.

А Сергей до сих пор считает, что в эпизоде ​​с Корниенко заслуживал желтую карточку, не чувствует вины перед соперником, хотя бы какого-то минимального сочувствия. Но держит обиду на комментаторов. Собственно, несмотря на то, что футбол контактный вид спорта, недавно любые действия на поле, которые даже не приводят, а могут привести к причинению травмы сопернику, считаются серьезным игровым нарушением и наказывается красной карточкой.

В том же матче опытный Сидорчук стал причиной серьезной травмы 21-летнего парня, который только недавно получил возможность играть на топовом уровне, в частности, в Лиге чемпионов, должен был отправляться в лагерь национальной сборной. Впервые в карьере. Но вместо того выбыл на несколько месяцев.

После того матча, вспоминает Кирилл, он написал в Инстаграме слова поддержки в адрес Виктора Корниенко.