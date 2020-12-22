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Мариуполь первым в УПЛ выйдет из отпуска

Премьер-лига
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В команду вернутся Кащук и Быков

Мариуполь первым в УПЛ выйдет из отпуска
Новина українською

Футболисты ФК "Мариуполь" первыми среди элитных команд Украины вернутся из отпуска - 4 января. А уже через три дня полетят на сбор в Турцию. Они продлится весь месяц.

Запланировано 9 контрольных матчей.

Пока в оранжево-синей команде не планируют кадровых изменений. Уже с первого этапа подготовки в общей группе смогут тренироваться защитники Алексей Кащук Алексей Быков, которые по разным причинам довольно долго не могли помочь "азовцам".

По итогам осенней части сезона "Мариуполь" занимает в чемпионате УПЛ 9 место, в активе есть 16 очков.

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Быков Алексей Кащук тренировочный сбор
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