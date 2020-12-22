Мариуполь первым в УПЛ выйдет из отпуска

Футболисты ФК " Мариуполь " первыми среди элитных команд Украины вернутся из отпуска - 4 января. А уже через три дня полетят на сбор в Турцию. Они продлится весь месяц.

Запланировано 9 контрольных матчей.

Пока в оранжево-синей команде не планируют кадровых изменений. Уже с первого этапа подготовки в общей группе смогут тренироваться защитники Алексей Кащук Алексей Быков, которые по разным причинам довольно долго не могли помочь "азовцам".

По итогам осенней части сезона "Мариуполь" занимает в чемпионате УПЛ 9 место, в активе есть 16 очков.