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Цыганык: Для Динамо новичков ищут среди игроков европейских сборных

Премьер-лига
(1 голосов)

На две позиции

Цыганык: Для Динамо новичков ищут среди игроков европейских сборных
Новина українською

Киевское "Динамо" хочет усилиться опорным полузащитником и нападающим. Главный рынок для поиска игроков - Бразилия и Аргентина, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Также идет просмотр игроков из Европы.

Однако, отметил телевизионный журналист, это только футболисты национальных сборных - крепких середняков европейского футбола.

Сейчас "Динамо" является лидером чемпионата в УПЛ, весной продолжит выступления в еврокубках - сыграет в 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге".

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
22.12.2020 в 09:04
Неужели в Германии и Испании решили попастись?
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ascent (Луксор)
22.12.2020 в 08:23
Интересно, сколь по мнению Суркиса, должен стоить хороший игрок, если сумма с 6-тью нулями приводит его в ужас?
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