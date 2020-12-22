Цыганык: Для Динамо новичков ищут среди игроков европейских сборных

Киевское " Динамо " хочет усилиться опорным полузащитником и нападающим. Главный рынок для поиска игроков - Бразилия и Аргентина, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Также идет просмотр игроков из Европы.

Однако, отметил телевизионный журналист, это только футболисты национальных сборных - крепких середняков европейского футбола.

Сейчас "Динамо" является лидером чемпионата в УПЛ, весной продолжит выступления в еврокубках - сыграет в 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге".