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Цыганык: Для Динамо новичков ищут среди игроков европейских сборных
На две позиции
Киевское "
Также идет просмотр игроков из Европы.
Однако, отметил телевизионный журналист, это только футболисты национальных сборных - крепких середняков европейского футбола.
Сейчас "Динамо" является лидером чемпионата в УПЛ, весной продолжит выступления в еврокубках - сыграет в 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге".
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Источник:Football Hub
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
22.12.2020 в 09:04
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ascent (Луксор)
22.12.2020 в 08:23
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