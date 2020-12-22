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Дмитрий Иванисеня поставил оценку Заре за год

Премьер-лига
(1 голосов)

В целом, хорошо оценил хавбек выступления луганчан

Дмитрий Иванисеня поставил оценку Заре за год
Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня подвел итоги года для команды.

- С тем графиком, который у нас был: и ЛЕ, и Кубок, – то стартовые игры получились немного неудачные. Но потом мы выровнялись. Если не ошибаюсь, то в УПЛ у нас 10 игр без поражений, 4 место и игра в запасе.

К тому же прошли дальше в Кубке Украины. Были хорошие игры и победы в Лиге Европы. Поэтому я ставлю хорошую оценку нашей команде, – сказал Иванисеня.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
22.12.2020 в 12:27
Ох редакция, как вы неграмотно пишете... ПолузащитникИ Зари: Дмитрий, Иван и Сеня - подвелИ итоги года для команды!
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