Цыганык: У агентской компании из Бразилии есть претензии к Заре по трансферу Виллиана Гомеса

У агентской компании есть серьезные претензии к " Заре " по поводу трансфера бразильского легионера Виллиана Гомеса. Речь идет о том, что она может пойти в суд с иском на луганский клуб, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Виллиан Гомес играл в "Металлисте" (2012-2013 годы), впоследствии перешел в "Зарю". Не сыграл там ни одного поединка и его продали в "Крузейро". Как оказалось, тогда это была комбинация, предложенная агентами - забрать этого футболиста из "Металлиста", чтоб не подарить деньги Курченко, и отдать его "Заре". Там он должен был себя проявить, но буквально через несколько недель пришло приглашение от "Крузейро".

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За месяц "Заря" продала Виллиана Гомеса, который не сыграл ни одного поединка, в бразильский клуб, за 3,5 млн. Потом были долгие суды, "Крузейро" не хотел платить, у них там был процесс банкротства. Но сегодня они выплатили все деньги "Заре". Агентская бразильская компания имеет претензии по комиссионным. И, насколько мне известно, в "Заре" может быть серьезная проблема, связанная с Виллианом Гомесом. За него луганчане ничего не заплатили, просто заработали 3,5 млн евро. Но определенные обязательства, по мнению бразильских агентов, не выполнены. Я могу точно сказать, что суды будут.

Сам Виллиан Гомес еще 2016 ушел из "Крузейро", а с 2017-го он в "Палмейрасе".