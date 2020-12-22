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Президент Десны: Премиальные у нас выше, чем у Шахтера и Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Финансовые проблемы? Это не о них

Президент Десны: Премиальные у нас выше, чем у Шахтера и Динамо
Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин высказался о финансовом положении клуба из Чернигова.

- Надеюсь, что в следующем году бюджет "Десны" снова возрастет.

- У "Десны" самые высокие премиальные в УПЛ?

- Мы выплачиваем больше, чем "Шахтер" и "Динамо".

Напомним, что первую половину чемпионата Украины в сезоны 2020/21 "Десна" завершила на третьем месте. Впрочем, "Заря" отстает на три очка и при этом у нее игра в запасе.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.12.2020 в 12:35
А на підігрів поля на Гагаріна бабла не знайшлося. Це - не справжній президент, а зіц-, а реальний сидить у москві, втік. Чого ж нічого не пишуть, що люстрованого у бачку зі сміттям "директора" Овчаренка не допустили до керування?
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+3
-3
Tenma7 (Чернигов)
22.12.2020 в 13:02
Если ты хоть раз бывал на играх десны, то должен был видеть грузовик с огромными генераторами. И это только для того что б освещение норм работало. Что б функционировал свет + подогрев надо менять подстанцию. Дальше цепочку рассказывать? Или сам докумекаешь?
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+1
-4
absurdlight (Kiev)
22.12.2020 в 13:16
А команда едет к стадиону на паровозе.
+1
0


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