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Президент Десны: Премиальные у нас выше, чем у Шахтера и Динамо
Финансовые проблемы? Это не о них
Президент "
- Надеюсь, что в следующем году бюджет "Десны" снова возрастет.
- У "Десны" самые высокие премиальные в УПЛ?
- Мы выплачиваем больше, чем "Шахтер" и "Динамо".
Напомним, что первую половину чемпионата Украины в сезоны 2020/21 "Десна" завершила на третьем месте. Впрочем, "Заря" отстает на три очка и при этом у нее игра в запасе.
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Источник:Футбольний формат
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.12.2020 в 12:35
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Tenma7 (Чернигов)
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