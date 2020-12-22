Президент Десны: Премиальные у нас выше, чем у Шахтера и Динамо

Президент " Десны " Владимир Левин высказался о финансовом положении клуба из Чернигова.

- Надеюсь, что в следующем году бюджет "Десны" снова возрастет.

- У "Десны" самые высокие премиальные в УПЛ?

- Мы выплачиваем больше, чем "Шахтер" и "Динамо".

Напомним, что первую половину чемпионата Украины в сезоны 2020/21 "Десна" завершила на третьем месте. Впрочем, "Заря" отстает на три очка и при этом у нее игра в запасе.